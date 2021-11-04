30 Haziran'da sona ermişti! Kısa çalışma ödeneği yeniden gelecek mi?

Covid-19 salgının olumsuz etkilerine karşı istihdamı korumak için geçen yıl martta başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erdi. Prof. Dr. Cem Kılıç, kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

Kıdem tazminatı için 1 yıl prim ödemek mi gerekiyor?

"Asgari ücretli ve memur maaşı artışlarına ilişkin katsayılar değişecek ona bağlı olarak kıdem tazminatı da değişiyor. 1 yıl prim ödeme diye bir şey söz konusu değil. İşyerinde 1 yılın tamamlanmış olması yeterli.

Kısa çalışma tekrar gelir mi?

Kısa çalışma ile dolu dolu 2 yıl geçti. Pandemide birçok sektöre can simidi oldu. Kısa çalışma ödeneği şu anda halen var, ortadan kalkmış değil; sadece İŞKUR koşulları hafifletti. Eğer kısa çalışma ile ilgili bir durum yeniden gündeme gelirse, doğal afet, yangın, sel v.s. tekrar yapılabilir.

Emeklilik için yaşı dışarıdan bekliyorum. Herhangi bir kaybım olur mu?

Vatandaş prim gününü tamamlıyor sonra yaş koşulu geldiği için bu konuda takılıyor. Bu durumda olanlar başkasının bakımına muhtaç değilse, eşi veya çocuğundan dolayı herhangi bir sigortalılık söz konusu değilse, Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda. Eşi sigortalıysa eşten yararlanabilir.

Eğer düşük ücret üzerinden sigortaya bildirildiyse emeklilik aylıkları olumsuz etkilenmesin diye yaşı dışarıda bekleyebilirler."