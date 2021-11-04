Gaziantep'te 'kuşçuluk' yapan IŞİD kadısına 'İki Türk askerini yakın' fermanı için dava açıldı

SURİYE'de iki Türk askerinin yakılması fermanını verdiği ileri sürülen IŞİD kadısı Jamal Abdurrahman Alwi'nin, Gaziantep'te kuşçuluk yaptığı ve elini kolunu sallayarak gezdiği ortaya çıkmıştı. Skandalı ortaya çıkaran İsmail Saymaz, 2 Türk askeri için 'yakın' emri veren IŞİD Kadısı Alwi için hazırlanan iddianamenin ayrıntılarını yazdı.

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Gaziantep'te kuşçuluk yaptığı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan IŞİD kadısı Jamal Abdurrahman Alwi hakkında Gaziantep Başsavcılığı tarafından "2 askerin yakılarak şehit edilmesi" emrini verdiği gerekçesiyle dava açıldı. Böylece iki askerin infazı resmen kabul edildi. İşte İsmail Saymaz'ın köşesinden Türk askerlerinin yakılması emrini veren IŞİD Kadısı Alwi ile ilgili son gelişmeler...

Maktul hanesinde 'Sefer Taş' ve 'Fethi Şahin' yazıyor

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen 15 Ekim'de Alwi hakkında yeni dava açtı. İddianamenin 'maktul' hanesinde er Sefter Taş ve Fethi Şahin'in adı yazıyor. IŞİD'in infaz ettiği iki askere ilişkin ilk kez bir dava görülecek.

IŞİD'e sızdırılmış bir istihbaratçı olduğu iddia edilen Şahin'in varlığı bugüne kadar devlet tarafından kabul edilmiyordu. Şahin hep kayıp diye niteleniyordu. Bu iddianameyle Şahin'in varlığı ve ölümü tanınmış oldu.

İki Türk askerinin yakılması görüntüleri iddianameye konuldu

Ayrıca yakılma görüntüleri iddianameye kondu. İki askerin yüz tanıma metoduyla o kişi oldukları saptandı. Cinayetin tarihi olarak 22 Aralık 2016 gösterildi. Yani, infaz görüntüsünün yayınlandığı gün.

Alwi hakkındaki eski iddianame aynen veriliyor

Bu iddianame, Alwi'nin Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı eski davanın iddianamesiyle benzerlik içeriyor. İlkinde yer verilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nın Alwi hakkındaki raporları ve tanık ifadeleri olduğu gibi aktarılıyor.

Tutuksuz yargılandığı iddianamade de aynı iddialar var

Rapor ve ifadelerde Alwi'nin 'Ebu Abdullah Eş Şami' kod adını kullandığı, Azez ve El Bab'ta kadılık yaptığı, iki askerin ve kimi Suriyelilerin infazına karar verdiği savunuluyor. İlk iddianameden farklı olarak cep telefonu sinyal bilgilerine yer veriliyor. Hem Alwi, hem tanıkların anlatımı bu veriler ışığında irdeleniyor.

Gaziantep İl Göç İdaresi'ne göre Alwi, 3 Şubat 2013'te yasadışı yollardan Türkiye'ye girdi. Üç yıl sonra, 17 Ekim 2016'da, kayıt altına alındı. Alwi'nin cep telefon hattı 24 Ekim 2012'de aktive oldu.

Yurtdışından gelen paraları Azez'e taşıdı

Alwi, yurtdışından Türkiye'deki hesabına gönderilen paraların örgüt üyelerine teslimi için sık sık Suriye'ye geçti. Alwi'nin cep telefonunun Kilis'te baz verdiği tarihte aslında Azez'de olduğu veya Kilis-Azez arasında sıklıkla gidiş geliş yaptığı vurgulanıyor. Azez'in Eylül 2013'te IŞİD'in işgaline uğradığı, bu tarihte telefonunun Kilis merkezden ya da Öncüpınar sınırından sinyal verdiği belirtiliyor.

İddianameye göre Alwi'nin Azez-Kilis ve Gaziantep trafiği 2012-2016 yılları arasında kesintisiz sürüyor. İki askerin yakılma görüntülerinin yayınlandığı gün Alwi, Gaziantep'te görünüyor.

Türk vatandaşı olmuş ama suç dosyası kabarık IŞİD kadısı Alwi'nin cep telefonu üzerinden irtibat kurduğu yedisi Türk, üçü Suriyeli olmak üzere 10 kişiye silahlı örgüt kurmak ve yönetmekten işlem yapıldığı ortaya çıktı. Bunlardan ilki, Ali Adeymo. Sonradan Türk vatandaşı olan Suriyeli Adeyno, hakaret ve dolandırıcılıktan yargılanmış. Silahlı örgüt kurmak ve yönetmekten soruşturuluyor.

Alwi'nin taburla fotoğrafı

İddianamede Alwi'nin telefonundan çıkan fotoğraflara yer veriliyor. Bu fotoğraflardan birinde Alwi, bir silahlı grupla aynı masada, onların komutanı sıfatıyla otururken görülüyor. Bir başka fotoğrafta askeri üniformayla poz veriyor. IŞİD saflarında savaşırken ölen üç oğlunun hem canlı, hem öldükten sonraki fotoğrafları var. Silah ve mühimmat görselleri de çıktı, Alwi'nin cep telefonundan...

Üç kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Alwi'nin iki Türk askerinin ölüm fermanını vererek, canavarca hisle eziyet çektirerek yangın kullanarak kasten öldürme suçunu işlediği ifade ediliyor. Bu eylemi bir başkasını araç olarak kullanarak gerçekleştirdiği ve asli fail olduğu vurgulanıyor. Ayrıca devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma suçunu işlediği belirtiliyor. Her iki suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Şehit askerlerin babalarının ifadeleri alınacak

İddianame, Alwi'nin silahlı örgüt üyeliği suçundan tutuksuz yargılandığı Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme hukuki, fiili ve şahsi irtibat bulunduğu gerekçesiyle 28 Ekim'de iki dosyayı birleştirdi. Emniyet, Jandarma ve MİT'ten Alwi'nin suça katılıp katılmadığı hususunda araştırma yapması istendi. Şehit erlerin babaları Mehmet Şahin ve Aydın Taş'ın ifadesi alınacak. Alwi'nin tutukluluğu devam edecek.