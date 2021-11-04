BIST 1.570
DOLAR 9,69
EURO 11,23
ALTIN 552,83
HABER /  SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları Liverpool ve Ajax tutulamıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları Liverpool ve Ajax tutulamıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında, dördüncü hafta maçları sona erdi. Grubunda 4'te 4 yapan Liverpool, son 16 turuna çıkmayı garantiledi

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D gruplarındaki maçlar oynandı.

A Grubu maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisinde 21. ve 39. dakikalarda Georginio Wijnaldum, Leipzig'te ise 8. dakikada Christopher Nkunku ve 90+2. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai ağları sarstı.

Leipzig 12. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu ise değerlendiremedi.

Manchester City ağırladığı Club Brugge'ü 4-1'le geçti. İngiltere temsilcisinde 15. dakikada Phil Foden, 54. dakikada Riyad Mahrez, 72. dakikada Raheem Sterling ve 90+2. dakikada Gabriel Jesus ağları sarsarken konuk ekibin tek golünü ise 17. dakikada John Stones (kendi kalesine) kaydetti.

B Grubu maçında Liverpool, konuk ettiği Atletico Madrid'i ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Liverpool'da 13. dakikada Diogo Jota, 21. dakikada ise Sadio Mane fileleri havalandırdı.

İspanya temsilcisinde Felipe 36. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Grupta 4'te 4 yapan Liverpool 12 puan ve lider unvanıyla son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.

D Grubu'nda Inter ise konuk olduğu Sheriff'i 3-1 yendi. İtalya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada Marcelo Brozovic, 66. dakikada Milan Skriniar ve 82. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Sheriff'in tek golü ise 90+2. dakikada Adama Traore'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 23.00'te oynanan dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 4-1

Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2

Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş: 4-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda): 1-3

Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya): 1-3

ÖNCEKİ HABERLER
30 Haziran'da sona ermişti! Kısa çalışma ödeneği yeniden gelecek mi?
30 Haziran'da sona ermişti! Kısa çalışma ödeneği yeniden gelecek mi?
Beyaz Saray nükleer politikasını masaya yatıracak
Beyaz Saray nükleer politikasını masaya yatıracak
Gaziantep'te 'kuşçuluk' yapan IŞİD kadısına 'İki Türk askerini yakın' fermanı için dava açıldı
Gaziantep'te 'kuşçuluk' yapan IŞİD kadısına 'İki Türk askerini yakın' fermanı için dava açıldı
Şeytani plan! Eşini öldürüp telefonundan erkeklere ihanet mesajları atmış
Şeytani plan! Eşini öldürüp telefonundan erkeklere ihanet mesajları atmış
Doğu’mun Sırrı raflardaki yerini aldı
Doğu’mun Sırrı raflardaki yerini aldı
Sosyal medyada Abdullah Çatlı sansürü!
Sosyal medyada Abdullah Çatlı sansürü!
S-400 iddiasına MSB'den yalanlama
S-400 iddiasına MSB'den yalanlama
Türkiye 3 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 3 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Biontech'te 3.doz dönemi başlıyor
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Biontech'te 3.doz dönemi başlıyor
Bekir Pakdemirli: Zarar eden çiftçi yok!
Bekir Pakdemirli: Zarar eden çiftçi yok!