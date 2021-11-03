Türkiye 3 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 363 bin 238 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 116 milyon 831 bin 329'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Kasım 2021 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 33 bin 366 oldu.

Biontech 3. doz uygulaması başlıyor

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır." dedi.

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