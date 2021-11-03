Hadi Özışık'tan "Erdoğan ölmüş" diyenlere: İtin köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunu varmış ya da "ölmüş" diyenlere seslendi: "İtin köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağar" diye de bir şey var...

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Fetöcüler başlattı, Can Ataklı gibiler devam ettirdi…

Tayyip Erdoğan hastaymış…

Bu sabah kalktık “ölmüş” diye bir başlık var sosyal medyada…

Hadi bu nasipsizleri, bu haysiyetsizleri anlarız…

Sosyal medyadaki bu alçakların provokasyonuna çanak tutan siyasetçileri ne yapacağız…

İYİ Partili Mehmet Aslan gibiler açık açık yaptı bunu…

CHP’li Aykut Erdoğdu gibiler dolambaçlı yollardan…

Siyasetçilerin, “Biz Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz, sakın böyle şeyleri ağzınıza almayın” demeleri gerekmez miydi?..

Bu Erdoğan’ı sandıkta yenemeyen siyasetçilerin Erdoğan’ın ölümüne bel bağlamaları beceriksizliklerinin itirafıdır….

Siyaset yapmak, insanlığını kaybetmek, öfkesinin esiri olmak demek midir?..

Peygamberimize (SAV) kalmayan bu dünya Erdoğan’a da Hadi Özışık’a da, size de kimseye de kalmayacak…

Biz Erdoğan’a duacıyız kardeşim…

Allah Erdoğan’a sağlık sıhhat versin…

Siz onun ölmesi için duacısınız biliyoruz...

Ama "itin köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağar" diye de bir şey var..

Meral Akşener neden 'Sayın Öcalan' dedi?

Meral Akşener kendinden beklenen konuşmayı nihayet yaptı…

Siirt’te ‘Kürdistan’ diyen kişiye karşı tavrı olay olmuştu…

Akşener bugün kürsüye çıktı ve “HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz” dedi…

PKK’nın gündemini Türkiye’nin gündemine sokulduğunu savundu…

Ben Meral Akşener’in bu tepkiyi o HDP’linin yüzüne söylemesini tercih ederdim…

HDP’nin sempatisini kazanmak için sessiz kaldığı iddialarına ise kesinlikle katılmıyorum…

Ama aklı orada kalmış, orada tekisiz kalmasına kafası takılı kalmış olmalı ki, Abdullah Öcalan’a “sayın” dedi…

Hani yanlış bir karar veren hakemin kafasının orada kalması gibi…

Sonra Türk milletinden özür diledi yaptığı gaf nedeniyle…

Ama bu gidişle Meral Akşener böyle görüntülerle daha çok karşılaşacak…

Çünkü gidişat onu gösteriyor…

Kim inanır Kılıçdaroğlu'na?

Millet İttifakı’nda çarşı karıştı…

İYİ Parti ile CHP arasındaki polemikler sertleşti…

Teskere oylaması çatlağı gün yüzüne çıkardı…

Önümüzdeki günlerde bu çatlak daha da gün yüzüne çıkacaktır…

Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat’ta muhtarlarla buluştu…

Dün “Teskereye” hayır diyen Kılıçdaroğlu…

Teskere “evet” diyenleri “hain”likte suçlayan Kılıçdaroğlu…

Bugün “Kandili başlarına yıkma” sözü verdi…

Sen o Kandil’in orada cirit atmasını sağlayan adamsın teskereye “hayır” diyerek…

Kemal Kılıçdaroğlu böylece “günah” çıkarıyor…

İnsan bu kadar kafa karışıklığını anlayamıyor…

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı HDP’de nasıl karşılık bulacak ben asıl onu merak ediyorum…

Sen Kandil’i nasıl yıkacaksın?..

Senin iktidar olamayacağını herkes biliyor…

Kandili yıkmak için önce iktidar olman lazım…