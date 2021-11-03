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TGB "ABD askeri" demişti sivil çıktı

TGB "ABD askeri" demişti sivil çıktı

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre sivil personele çuval geçirmeye çalışan 17 kişi gözaltında. Adliyeye sevk edilen bu kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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İstanbul Valiliği, Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) “ABD askerinin başına çuval geçirdiğini” öne sürdüğü eylemle ilgili bir açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında “başına çuval geçirilen” kişinin sivil bir personel olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Liman Ziyareti" kapsamında ilimize gelen ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Serbest kaldılar

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Adliyede, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir evlerine en yakın güvenlik merkezine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Nöbetçi mahkeme, haklarında her iki adli kontrol tedbirinin de uygulanmasına hükmettiği şüphelileri serbest bıraktı.

Ne olmuştu?

6. Filo'ya ait savaş gemisinin Sarayburnu'na demirlemesinin ardından TGB isimli oluşumun üyeleri, gemiden inen bir kişinin başına çuval geçirdiklerini duyurmuştu.

Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kişinin “ABD askeri” olduğunu iddia etmişti:

Sarayburnu’nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik… ABD’nin kaos planlarına, Amerika’nın taşeronları FETÖ ve PKK’ya, Türkiye’yi kuşatmak isteyen üslerine, on düvele karşı, mazlum milletlerin katili, yenilen ABD’ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik.

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