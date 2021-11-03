Başkan Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişilerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ına suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda davetlileri karşıladığı görüntüleri kırpılarak sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılmıştı.

Cumhurbaşkanı'ın sağlığıyla ilgili ortaya atılan iddialar için bugün Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) harekete geçmiş, gerekli incelemelerin başlatılığını açıklamıştı.

Suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan da avukatı aracılığıyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede "Anılan paylaşımlar ile Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak Cumhurbaşkanına hakaret suçu , anılan paylaşımlar ile anılan paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ile failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur" denildi.