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DSÖ'den Hindistan'ın aşısı Covaxin'e acil kullanım onayı

DSÖ'den Hindistan'ın aşısı Covaxin'e acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüse karşı Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.

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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından uzmanların yer aldığı Teknik Danışma Grubu bugün toplandı.

Toplantıda, Covaxin aşısının Kovid-19'a karşı korunmada DSÖ standartlarını karşıladığı, aşının faydalarının risklerinden çok daha ağır bastığı ve kullanılabileceği kararı çıktı.

Örgüte Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE) aşıya ilişkin mevcut verileri inceledi ve Covaxin aşısının 18 yaş üstü tüm gruplarda 4 haftada 2 doz halinde kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, Covaxin'in ikinci dozdan 14 gün sonra Kovid-19'a karşı yüzde 78 etkili ve kolay depolanması bağlamında düşük ve orta gelirli ülkeler için son derece uygun bir aşı olduğunun altı çizildi.

DSÖ, bu kararıyla 8'inci Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımını onaylamıştı.

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