BIST 1.547
DOLAR 9,69
EURO 11,23
ALTIN 549,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düzce'de elektrikli battaniyeyi fişe takıp uyudu feci şekilde can verdi

Düzce'de elektrikli battaniyeyi fişe takıp uyudu feci şekilde can verdi

DÜZCE'de, arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılan Şenol Yılmaz (40) hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, saat 04.00 sıralarında, Aziziye Mahallesi 986. Sokak'ta meydana geldi. Şenol Yılmaz, evde elektrikli battaniyeyi prize takarak uyudu.

Sabah saatlerinde evdeki kokuyu fark eden Yılmaz'ın arkadaşı, durumu 112 Acil'e bildirdi. Adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Şenol Yılmaz’ın arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılıp hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi gelin arabasında yakalandı
Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi gelin arabasında yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Büyükelçisi Al Thani’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Büyükelçisi Al Thani’yi kabul etti
CHP'den seyyar satıcılara yasal statü teklifi
CHP'den seyyar satıcılara yasal statü teklifi
Masterchef Emre Büber sevgilisi kimdir instagram'da ifşa oldu
Masterchef Emre Büber sevgilisi kimdir instagram'da ifşa oldu
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Son 5 yılda basketbola değerler kattık
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Son 5 yılda basketbola değerler kattık
Fenomen YouTuberlar Bilim Kurulu üyelerine sordu! Gençleri aşıya teşvik için proje
Fenomen YouTuberlar Bilim Kurulu üyelerine sordu! Gençleri aşıya teşvik için proje
Meral Akşener önce 'Sayın Öcalan' dedi sonra özür diledi
Meral Akşener önce 'Sayın Öcalan' dedi sonra özür diledi
Kanser hastalığında çığır açan buluş Kan testinde yanılma payı yok gibi!
Kanser hastalığında çığır açan buluş Kan testinde yanılma payı yok gibi!
Masterchef Pelin sevgilisi kimdir şarkıcı Gökhan Akar instagram'da paylaştı
Masterchef Pelin sevgilisi kimdir şarkıcı Gökhan Akar instagram'da paylaştı
11 yaşındaki Yiğit, koronayı yenip taburcu olduğu gün kalp krizinden öldü
11 yaşındaki Yiğit, koronayı yenip taburcu olduğu gün kalp krizinden öldü