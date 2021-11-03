Ankara'da simide bir zam daha geldi! 2,5 liradan 3 liraya çıkardılar

Ankara'da 4 ay içerisinde simide maaliyet gerekçesiyle bir zam daha talep edildi. Temmuz ayında 2,5 liraya satılan simidin fiyatı 3 liraya çıkarıldı.

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ANKARA'da maliyet artışının gerekçe gösterilmesiyle birlikte yakın zamanda 2 buçuk lira yapılan simide tekrar zam getirilmesi tartışıldı. Simidin 3 liraya satılması kararı alındı.

Temmuz ayında Ankara'da simitlere zam yapılarak 2 buçuk liradan satılmaya başlanmıştı.

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetimi maliyet artışı gerekçesi ile 2,5 TL'den satılan simidin fiyatının 3 liraya çıkarılmasına karar verdi.

Maaliyet artışları gerekçe

Yönetim kararında 400 liraya alınan odunun bin 200 liraya, 85 liraya alınan bir çuval unun 240 liraya çıktığı ve susamın fiyatının da dolar arttıkça yükseldiği ifade edildi.

Simitçi esnafı gramajda bir oynama yapmama görüşünde birleşti. Ancak Oda Başkanı Savaş Delibaş: "Eğer ki mantık şu ise: "Biz ekmeğe zam yapmayalım da gramını düşürelim" gibiyse kimse kusura bakmasın. Ankara Simitçi Esnafı hırsız değildir. Buna da göz yummayacaktır. Gramajından, susamından çalmayacaktır. Üretim hakkı ne ise aynen üretimine devam edecektir." dedi.