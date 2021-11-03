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Fransız Le Figaro gazetesi SİHA'larla ilgili NATO iddiası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransız Le Figaro gazetesi SİHA'larla ilgili NATO iddiası

Fransız Le Figaro gazetesi, Ukrayna'nın Bayraktar TB2'yi kullanmasıyla birlikte Rusya'nın tepkisinin ardından NATO'nun Polonya ve Letonya’nın Türk SiHA’larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığını yazdı.

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Le Figaro gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "etki alanını genişletmek" için Libya'da ve Karabağ'da başarı gösteren SİHA'ların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi.

Azerbaycan, Ukrayna, Polonya ve Fas'tan sonra Kırgızistan'ın SİHA'larla ilgilendiği ifade edilen haberde, "Türkiye, on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi." değerlendirmesi yapıldı.

Savaş uçaklarından 20 kat ucuz

Haberde, Türk SİHA’ların etkili ve savaş uçaklarından 20 kat ucuz olduğu belirtildi.

Bu SİHA'ların ilk dönemde terör örgütü PKK'ya karşı ve sınırların güvenliği için kullanıldığı ifade edilen haberde, Türk SİHA’ların 2016’da Suriye’de kullanılmasının sonucu sahadaki durumun değiştiği kaydedildi.

Libya ve Karabağ'da dengeleri değiştirdi

Haberde, SİHA’ların ayrıca son iki yılda Libya’da ve yakın zamanda Karabağ’da dengeleri değiştirdiği vurgulandı.

NATO temkinli yaklaşıyor iddiası

Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satılmasının ve bu ülkenin Donbas’da bu SİHA’yı kullandığına ilişkin video yayımlamasının Rusya’nın tepkisine neden olduğu ifade edilen haberde, NATO'nun Polonya ve Letonya’nın Türk SiHA’larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığı aktarıldı.

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