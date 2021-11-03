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Kemal Kılıçdaroğlu tezkereye hayır dedi Kandil'e yerle yeksan etme sözü verdi!

Kemal Kılıçdaroğlu tezkereye hayır dedi Kandil'e yerle yeksan etme sözü verdi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" dedi. CHP geçtiğimiz hafta Irak ve Suriye'ye Türk askerinin operasyon düzenlemesine yetki veren tezkereye hayır oyu vermişti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde çiftçiler ve köy muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kaynak sorunu bulunmadığını belirtirken "Bütün mesele, kaynak kimin için harcanır? Üreten için mi, alın teri döken için mi harcanacak yoksa birilerine mi verilecek? Şimdi birilerine veriliyor. Biz ona '5'li çete' diyoruz. Oraya veriliyor, büyük ölçüde. Üretene verilmiyor, çiftçiye verilmiyor. Size verilmiyor ama sizin tarımdan çekilmenizi teşvik ediyorlar, dışarıdan getiriyorlar. 'Dışarıdan daha ucuza getiriyoruz' diyorlar." dedi.

'Size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyor'

Döviz kurundaki artışa da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Dolar arttı, aldı başını gidiyor. Size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyor. Onlar kazanıyor, siz kazanmıyorsunuz. Onlar kar ediyor, siz kar etmiyorsunuz. Biz onlardan mal alıyoruz kazanıyorlar, bir de onların devleti çiftçisine büyük yardımlar yapıyor. İki yerden kazanıyorlar. Siz de kaybediyorsunuz. Bunu değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz" diye konuştu.

'Mücadele yürek işidir, bilek işidir'

CHP lideri, terörle mücadele konusunda ise "Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir, mücadele bilek işidir. Efendim 'Biden bana güldü mü gülmedi mi, Biden benle tokalaştı mı tokalaşmadı mı?'... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtdışına çıkıp böyle bir pozisyona düştüğünü gördünüz mü? Ben utanıyorum. Selam versin vermesin ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı her kişinin itibarıdır. Orada bayrak vardır, vatan vardır. Bu bireysel bir mesele değildir" ifadelerini kullandı.

CHP Irak-Suriye tezkeresine hayır oyu vermişti

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için TSK'ya verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkereye CHP hayır oyu vermişti.

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