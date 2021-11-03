Tunç Şatıroğlu'ndan yatırımcıya bomba tavsiyeler! "Sadece altın ve dolar almak..."

Altın fiyatları yatay bir seyir izlemeye devam ederken, piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu yatırımcıya önemli tavsiyelerde bulundu. Sadece dolar ve altın alarak yatırım yapmamak gerektiğini belirten Şatıroğlu, "Yatırımlarınızı farklı varlıklara bölerek değerlendirmelisiniz." dedi. İslam Memiş ise altın alacaklar için tahminlerini paylaştı.

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Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altın güne düşüşle başladı. Şu sıralar gram altın 555 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın da 908 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.781 dolardan alıcı buluyor. Uzman isiminler altının yıl sonuna kadar yükseleceği tahmininde bulunurken, Tunç Şatıroğlu'ndan da yatırımcıya önemli tavsiyeler geldi.

Şatıroğlu sadece, altın, dolara yatırım yapmamak gerektiğini belirtti ve bazen alım veya satım yapılmadan da kazanç elde edilebileceğini ifade etti.

"Borç parayla, krediyle, ihtiyacınız olacak parayla, kaldıraçla, yatırım yapmayın" diyen uzman isim, "Ne kadar çıkacak, artacak desek de hep yanılma payı vardır." dedi.

İşte uzman ismin önemli değerlendirmeleri:

*Sadece altın, sadece hisse veya sadece dolar almak zorunda değilsiniz. Yatırımlarınızı farklı varlıklara bölerek değerlendirmelisiniz. Her zaman almak veya satmak zorunda değilsiniz. Bazen yapmadığınız işlem de size para kazandırır.

Ekonomik verileri, merkez bankası konuşmalarının sonuçlarını tahmin ederek yatırım yapmaya kalkışmayın.

*Bunları en iyi uzmanlar dahi bilmeyebilir hatta verileri doğru tahmin etseler bile piyasanın tepkisinin doğru tahmin edemeyebilirler. Veri tarihi yaklaşırken işlem yapmayın. Bir hisseye yatırım için en yanlış zaman mali tablo açıklama tarihidir. Beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır.

8,34'te AL'a dönüşmüş #DolarTL yükselişini sürdürüyor. Geri çekilme, direnç gibi şeyler şu anda görünmüyor.

İslam Memiş : Dolar altın alım fırsatı verebilir

Ekim ayındaki stresli hava yerini biraz daha sakinliğe bıraktı diyen Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş ise şunları söyledi:

-Kasım ayında konut satışında yükseliş olabilir. Kira artışı kiracıları ev alma moduna soktu.

-Şu anda dolar alımı yok. Genelde düşüş beklentisi var. Benim öngörüm de aynı yönde. Dolar 9.20-9.30 bandına çekilebilir.

-Altın piyasasında altın borcu olanlar düşüşleri bekliyorlar. Ben teknik olarak bir miktar geri çekilme bekliyorum. Bu geri çekilmeler kısa vadeli ama kalıcı olmayacak. Düğün yapacaklar altın alacaklar düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünerek devam etmeliler. Altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş trendi görebiliriz. Kasım ayında altın fiyatlarındaki geri çekilmeler alım fırsatı sunabilir.