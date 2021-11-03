BIST 1.530
DOLAR 9,69
EURO 11,22
ALTIN 553,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü gardıropta saklanırken yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü gardıropta saklanırken yakalandı

 AFYONKARAHİSAR'da polis ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, saklandığı evinin gardırobunda yakaladı.

Abone ol

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 2016 yılında işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan Ü.K'nin bir evde saklandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmayla hükümlü, Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evin yatak odasında bulunan gardıropta saklanırken gözaltına alındı.

ByLock kullandığı belirtilen Ü.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da taksiler denetimlere rağmen böyle! At yarışı izleyen de var fazla yolcu taşıyan da
İstanbul'da taksiler denetimlere rağmen böyle! At yarışı izleyen de var fazla yolcu taşıyan da
Fiat müşteri memnuniyetinde yenilikçi çözümlere devam ediyor
Fiat müşteri memnuniyetinde yenilikçi çözümlere devam ediyor
Rusya Türkiye'den limon alımlarını durdurdu! Yüksek miktarda bulundu
Rusya Türkiye'den limon alımlarını durdurdu! Yüksek miktarda bulundu
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: İYİ Parti'ye düşen CHP ile aralarına mesafe koymaktır
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: İYİ Parti'ye düşen CHP ile aralarına mesafe koymaktır
Exxen üyelik ücreti ne kadar 2021 nasıl iptal edilir?
Exxen üyelik ücreti ne kadar 2021 nasıl iptal edilir?
TOGG için dünya devi anlaşıldı Gemlik'te üretime başlıyor
TOGG için dünya devi anlaşıldı Gemlik'te üretime başlıyor
Dilek Dündar Erbahar kimdir kaç yaşında neden öldü eşi kimdir?
Dilek Dündar Erbahar kimdir kaç yaşında neden öldü eşi kimdir?
Kırmızı ete zam gelecek mi? Pandemide satışlar yüzde 40 düştü!
Kırmızı ete zam gelecek mi? Pandemide satışlar yüzde 40 düştü!
Dilek Dündar Erbahar eşi kimdir 27 kez çok seni seviyorum yazmış
Dilek Dündar Erbahar eşi kimdir 27 kez çok seni seviyorum yazmış
Cadılar Bayramı'nda iğneli şekerleme alarmı! Çocuklara zarar versin diye kasıtlı yapmışlar
Cadılar Bayramı'nda iğneli şekerleme alarmı! Çocuklara zarar versin diye kasıtlı yapmışlar