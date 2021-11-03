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Dilek Dündar Erbahar eşi kimdir 27 kez çok seni seviyorum yazmış

Dilek Dündar Erbahar eşi kimdir 27 kez çok seni seviyorum yazmış

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görevli olan yaptığı işlerle takdir toplayan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın Tuzla'daki evinde böcek ilacı içerek intihar etmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Öldürüldü mü iddiası otopsi raporu sonrası çürütülen Dilek Dündar'ın böcek ilacı içtiği açıklandı. İntihar öncesi boşanmak üzere olduğu eşine 27 kez seni çok seviyorum yazması ise dikkat çekti.

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İSTANBUL Tuzla'daki evinde cansız bedeni bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görevli olan Dilek Dündar Erbahar'ın şüpheli ölümü kafaları karıştırdı. Öldürüldüğü düşünülen Dilek Dündar Erbahar'ın cesedi otopside incelendi ve böcek ilacı içerek intihar ettiği açıklandı. Birçok bilimsel alanda başarı ve ödülleri olan Dilek Dündar Erbahar'ın intihar etmeden önce boşanmak üzere olduğu eşine yazdığı mektup ise konuşuldu. Dilek Dündar Erbahar eşine bıraktığı nokta seni çok çok seviyorum yazması ve çok kelimesini 27 kez yazması akılları karıştırdı.

Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi..

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.

Erbahar, 15 yılı aşkın süredir TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görev yapmaktaydı.

Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlıyor. Yeni " twisted/ döndürülmüş" çift katmanlı grafen ülkemizde ve dünyada ilk kez sensör uygulamalarında kullanılarak; kimyasal sensörlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında geliştireceği sensör sisteminin sanayiye ve ulusal güvenliğe aktarılması ile askeri ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimlerinin, sanayi kuruluşlarının ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması ile ülkemize katma değer kazandırılması hedefleniyor.

Tam 27 kez yzmış: Doç. Dr. Erbahar'ın ölmeden önce eşine hitaben bıraktığı notta "seni çok seviyorum" yazıyordu. Ancak bu yazıda tam 27 kez "çok, çok, çok..." yazması dikkat çekti. Bir çocuk annesi bilim insanının ölümü sevenlerini de yasa boğdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Erbahar'ın intihar edeceğine inanmadıklarını konunun bir şüpheli ölüm olabileceği yazıldı.

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