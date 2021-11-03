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CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili skandal paylaşım!

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili skandal paylaşım!

CHP'nin skandal açıklamalarıyla bilinen milletvekili Aykut Erdoğdu şimdi de sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili iddiaları gündeme getirdi. Erdoğdu böylece sosyal medya provokasyonuna çanak tuttu...

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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Twitter hesabından, Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. Dün gece sosyal medyada başlatılan 'Erdoğan öldü', 'Erdoğan felç geçirdi' türü asparagas haberlere destek veren Erdoğdu, popüler mesajlaşma ve sesli sohbet platformu WhatsApp'ta Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bir takım mesajların dolaşımda olduğunu ifade etti.

Seçimlere sağlıklı ve zinde girmesi!

'Tek dileğim Erdoğan’ın seçimlere sağlıklı ve zinde olarak girmesi...'
Erdoğdu paylaşımının devamında, "Siyasi hayatım Erdoğan ile mücadeleyle geçti… Erdoğan’ın bana açtığı onlarca davada haksızlığa uğradım… Tek dileğim Erdoğan’ın seçimlere sağlıklı ve zinde olarak girmesi ve sandıkta halka hesap vermesi…" ifadelerine yer verdi.

Aykut Erdoğdu daha sonra da "Siyasi hesap sandıkta adli hesap yargıda görülür… Biz hesabı sandıkta göreceğiz… Ondan sonra da yargının ellerini çözüp gözlerini bağlayacağız… Adli hesap bağımsız ve tarafsız yargıda görülecek…" ifadelerini paylaştı.

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