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3 Kasım altın fiyatları! Altının gram fiyatı 552 lira seviyesinden işlem görüyor

3 Kasım altın fiyatları! Altının gram fiyatı 552 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 552 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 905 liradan alıcı bulurken analistler 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 552,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 551,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 905 lira, Cumhuriyet altını da 3.693 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.781 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan ve kararları bugün açıklanacak Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde altın fiyatlarında yön arayışın sürdürdüğü söyledi.

Fed'in salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını atmasının beklendiğini belirten analistler, bu doğrultuda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltımın duyurulmasının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin de yoğun olduğunu, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 ve 1.770 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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