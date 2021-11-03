Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e tepki! Gerçek enflasyonu açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı yüzde 19'luk ekim ayı enflasyon rakamlarına tepki göstererek gerçek enflasyonun yüzde 40'ın üzerinde olduğunu söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TÜİK "Enflasyon %19.89" demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon %40'ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız."