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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e tepki! Gerçek enflasyonu açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e tepki! Gerçek enflasyonu açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı yüzde 19'luk ekim ayı enflasyon rakamlarına tepki göstererek gerçek enflasyonun yüzde 40'ın üzerinde olduğunu söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TÜİK "Enflasyon %19.89" demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon %40'ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız."

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