BIST 1.536
DOLAR 9,63
EURO 11,15
ALTIN 551,97
HABER /  EKONOMİ

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 20'ye dayandı

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 20'ye dayandı

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı... Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı...

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı... Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından enflasyon piyasanın beklediği kadar arttı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,89, aylık %2,39 arttı... İşte TÜİK'ten yapılan o açıklama....

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları 

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişti

Yıllık en düşük artış %5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,08 ile giyim ve ayakkabı ve %13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,23 ile lokanta ve oteller ve %23,03 ile ev eşyası oldu.


 
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları

Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,17 ile eğitim, %0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %7,56 ile giyim ve ayakkabı, %5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve %2,43 ile ulaştırma oldu.


 
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları

Ekim 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.


Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,50, aylık %1,85 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,25 artış gerçekleşti.

ENAG Ekim enflasyonunu yüzde 6.90 olarak açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 6.90 arttı. ENAGrup'tan yapılan açıklamada, "E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise yüzde 49.87 olarak gerçekleşti" denildi.

PİYASE NE BEKLİYORDU?

Bloomberg HT'nin enflasyon anketine katılan 23 kurumun yıllık enflasyon için medyan beklentisi yüzde 20,25 olurken aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,70 oldu. Ankete katılan kurumlar yılsonunda ise enflasyonun yüzde 19,35 seviyesinde olmasını bekliyor. Ankete katılan kurumlar arasında Ekim ayı için en düşük yıllık enflasyon beklentisi yüzde 18,9 olurken en yüksek beklenti yüzde 21 oldu.

İlgili Haberler
Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili açıklama: Tekrar masaya yatıracağız
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Burada yaşayanlar dikkat
Foto Galeri Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Burada yaşayanlar dikkat Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Enver Aysever kimdir kaç yaşında aslen nereli Enver Aysever eşi kimdir?
Enver Aysever kimdir kaç yaşında aslen nereli Enver Aysever eşi kimdir?
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı!
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı!
ENAGrup TÜFE'yi açıkladı! Aylık enflasyon yüzde 6.9 yıllık yüzde 49.87
ENAGrup TÜFE'yi açıkladı! Aylık enflasyon yüzde 6.9 yıllık yüzde 49.87
Erdoğan-Joe Biden görüşmesinin perde arkası! Biden'dan ilginç sözler
Erdoğan-Joe Biden görüşmesinin perde arkası! Biden'dan ilginç sözler
Camdaki Kız Sedat gerçekte Cem Uzan mı? Nalan ve Sedat'ın kim olduğu ortaya çıktı
Camdaki Kız Sedat gerçekte Cem Uzan mı? Nalan ve Sedat'ın kim olduğu ortaya çıktı
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini arıyor
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini arıyor
Gün ışığına çıkmamış dehşetengiz bir FETÖ cinayeti! Tamer Korkmaz yazdı
Gün ışığına çıkmamış dehşetengiz bir FETÖ cinayeti! Tamer Korkmaz yazdı
İsrail Büyükelçiliği, skandal paylaşıma 'siber saldırı' kılıfı buldu
İsrail Büyükelçiliği, skandal paylaşıma 'siber saldırı' kılıfı buldu
Hakan Aysever Cem Yılmaz olayı nedir twitter tartışma büyüdü
Hakan Aysever Cem Yılmaz olayı nedir twitter tartışma büyüdü
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon 16 gözaltı
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon 16 gözaltı