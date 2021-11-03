TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 20'ye dayandı

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı... Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı... Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından enflasyon piyasanın beklediği kadar arttı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,89, aylık %2,39 arttı... İşte TÜİK'ten yapılan o açıklama....

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişti

Yıllık en düşük artış %5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,08 ile giyim ve ayakkabı ve %13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,23 ile lokanta ve oteller ve %23,03 ile ev eşyası oldu.





TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları

Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,17 ile eğitim, %0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %7,56 ile giyim ve ayakkabı, %5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve %2,43 ile ulaştırma oldu.





TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları

Ekim 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,50, aylık %1,85 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,25 artış gerçekleşti.

ENAG Ekim enflasyonunu yüzde 6.90 olarak açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 6.90 arttı. ENAGrup'tan yapılan açıklamada, "E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise yüzde 49.87 olarak gerçekleşti" denildi.