Hakan Aysever Cem Yılmaz olayı nedir twitter tartışma büyüdü

Gazeteci Hakan Aysever ile Cem Yılmaz twitter'da birbirine girdi, yazdıkları gündem oldu. Rüstem Batum'un youtube kanalına konuk olan Cem Yılmaz'ı Hakan Aysever Liboş Rüstem abinle iyi sohbet ettin umarım' diye yazınca işler karıştı. Peki Hakan Aysever Cem Yılmaz olayı nedir, Hakan Aysever kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, eşi kimdir?

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Cem Yılmaz ile gazeteci Hakan Aysever Gazeteci Enver Aysever, Cem Yılmaz'a konuk olduğu bir program nedeniyle tepki gösterince aralarında tartışma yaşandı.

Rüstem Batur'un YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, programın videosunu Twitter hesabından '25 yıl önceki buluşmamızdan sonra sevgili Rüstem abimle sohbetimiz' mesajıyla paylaştı.

Cem Yılmaz'ın Rüstem Batur'un programına konuk olmasına Enver Aysever'den eleştiri geldi. Aysever, 'Liboş Rüstem abinle iyi sohbet ettin umarım' ifadelerini kullandı.

Aysever'in yorumuna Yılmazdan yanıt gecikmedi:

'Sizi ciddiyete davet edecektim vazgeçtim…Ne garip bi adam.Şu yazdığını 12 yaşında çocuk tenezzül edip yazmaz. Var sen de böyle ol.'

Enver Aysever bu mesaja 'Siz Türkiye’nin en etkili ve ünlü kişisisiniz. Yetmez Ama Evet diyen ve herkesi hedefe koyan Rüstem Beye eğer haklı diyorsanız varsın öyle olsun. Zaman size de acı yaşatmaz umarım' diyerek yanıt verirken, Cem Yılmaz buna karşılık 'Ben Türkiyenin en etkili ve ünlü kişisi değilim Enver bey. Sıradan bir insanım.Normal insana hasret kaldık.Ben bari normal olayım.Rüstem beyle aranızda halledin bunları' dedi.

Aysever devamında 'Tevazu göstermeyin, bu ülke çok acı çekti. Sizin gibi kitleleri etkileyecek kişilerin her cümlesi önemli. Laiklik, cumhuriyet derken elimizde hiçbir şeyin değeri kalmadı. Takipçileriniz küfür etmeye başladı mesela. Ben Ferhan Şensoy hayranı olarak, gülmecenin değerini bilirim' ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz ise bu paylaşımı şöyle yanıtladı:

'Enver bey “takipçileriniz”bana küfrediyor da ne demek allahaşkına ? Benim hesabıma bi bakarmışsınız 15.000.000 küsür takipçim var benim. Şimdi de takipçilerime size küfür etmelerini söylediğimi mi ima ediyorsunuz? Hay allahım akşam vakti evde otururken !''

Elbette onu kast etmedim' diyen Aysever, 'Sizin bu türden hedef gösterme yapmayacağınızı bilecek kadar tanıyorum. Aslında yolundan çıkan bir iletişim oldu. Diyeceğim, siyasal güldürü ile büyüdük. Rüstem bey yazık ki çok can yaktı. Sorumlusu siz değilsiniz elbette' diye yazdı.

Paylaşımını sürdüren Cem Yılmaz, 'Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim … İnsanlar çok garip, kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor' ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın bu mesajını alıntılayan Enver Aysever, 'Doğrusu Cem Yılmaz siteminde haklı. Ben atak davrandım. Ülkenin en önemli komedyeni ve bu süreçte gözler üstünde. Konuyu kapıyorum. Sevgi ve dostlukla' dedi ve tartışmayı noktaladı.

Enver Aysever kimdir: Enver Aysever, 1971’de İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. Doğuş, Yeditepe ve Arel üniversitelerinde dersler verdi. Bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeliği de yapan yazar, evli ve bir çocuk babasıdır.

Enver Aysever, lise yıllarında amatör olarak tiyatro ile ilgilenmeye başladı. 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi sosyoloji bölümüne başlamadan hemen önce 'Durdurulmuş Zamanın Fotoğrafı' adlı ilk profesyonel oyununu yazdı, sahneye koydu ve oyuncu olarak yer aldı. Oyunun provaları Galatasaray Lisesi'nin jesti sayesinde okulun Tevfik Fikret Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilebildi. İlk gösterimleri Beyoğlu Tünel semtindeki Baro Han adlı iş hanında bulunan tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Kurucusu olduğu Tiyatro Çisenti adlı tiyatro topluluğunda uzun yıllar yazar, yönetmen, oyuncu ve sanat yönetmeni görevlerini yürüttü. 'Renkler ve Günce', 'Yağmurla Gelen Yüzler', 'Yabancı'da Camus', 'Açık Evlilik', 'Dilekçe', 'Frankie and Johnny', 'Bir İstanbul Masalı', 'Şimdi Yaşa Sonra Öde' gibi oyunların yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendi. Atilla İlhan'ın şiirlerinden yararlanarak 'Ne Kadınlar Sevdim' adlı oyunu yazdı ve sahneye koydu. Sonraki yıllarda çocuk oyunları yazmaya yöneldi. 'Bebişler Karnavalı', 'Renkler Cumhuriyeti', 'Beyaz Dişler

Ülkesi', 'Güneşi Güldüren Soytarı', 'Kakaolu Olsun', 'Yaşamak Güzel Arkadaşım' adlı çocuk oyunları bu döneme aittir.

Enver Aysever’in Yazarlığı



Yazdığı çocuk oyunlarını 'Çocuk Oyunları 1' adlı bir kitapta topladı. 'Geç Kalmış Romantik' adlı bir öykü kitabının ardından, Bir An Bin Parça adlı bir roman yazdı. Bu romanı ile 2006 Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi oldu. Ayrıca 'Nasıl Yazar Olunur' ve 'Yaralısın Türkiye' adlı deneme kitaplarını yazdı.

Bir yandan çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. Finansal Forum, Varlık, Gösteri, İnsancıl, Cumhuriyet ve Birgün gazete ve dergilerde makale, deneme ve araştırma yazıları yayınladı. Televizyon Gazeteciliği ve Sahne Sanatları dersleri verdi. Remzi Kitap gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı ve başyazıları kaleme aldı. Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde Ayın Güncesi adı altında halka açık kültür ve sanat tartışmaları düzenledi. Doğuş Üniversitesi'nde yazarlık atölyesi çalışmalarında bulunmuştur ve hâlen Kültür Sanat Yönetmeni görevini yürütmektedir. Son olarak 2015 Yılında 125 adet kısa yazısından derlediği ''Kişisel Direniş Kitabı'' adlı kitabı yazmıştır.

Enver Aysever’in Televizyon Programcılığı



TV8’de “Lacivert”, NTV Radyo’da “Kurşun Kalem” başlıklı edebiyat programlarını hazırladı ve sundu. TV8 kanalında 'Haber Aktif' programının içinde 'Yazın Aktif' köşesinin sürekli konuğu olarak yorum ve eleştiriler yaptı.

2007 yılından itibaren Sky Türk kanalinda 'Aykırı Sorular' başlıklı programı hazırlayıp sundu. Yine Sky Türk kanalında aralarında Kemal Kılıçdaroğlu, Dengir Mir Mehmet Fırat, Şaban Dişli ve Metin Karakaş'ın katıldığı tartışmaların da yer aldığı 'Ayrıntılar' başlıklı tartışma programını da hazırlayıp sundu. Aynı kanalda “Siyasal Analiz”, “Sokağın Sesi”, “Üç Soru İki Yorum”, “Zamana Karşı” adlı programları hazırladı, sundu ve yorumcu olarak görev aldı. Kanaltürk kanalında “Gündem Demokrasi”, “Ters Cephe”, “Pazar Politika” programlarında yorumculuk yaptı.

2011-12 sezonunda CNN Türk kanalında “Dört Bir Taraf” programında Altan Öymen, Nazlı Ilıcak ve Nagehan Alçı ile birlikte yorumcu olarak yer aldı. Aysever, CNN Türk'te 'Aykırı Sorular' başlıklı programı hazırlayıp sundu.

Bir süre Cem Vakfı'na yakın olan Cem TV kanalının yayın danışmanlığını yaptı.

Bir dönem de Halk TV'de program hazırlayıp sundu. 2020 yılı Eylül ayında bu kanaldaki görevi son buldu.