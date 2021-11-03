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Metropoll son ankette halk 'dayanılmaz' dedi! Tüm parti seçmenleri aynı düşünüyor!

Metropoll son ankette halk 'dayanılmaz' dedi! Tüm parti seçmenleri aynı düşünüyor!

Hayat pahalılığı anketinde tüm seçmenlerin aynı fikirde olduğu dikkat çekti. Hayat pahalılığı yok diyenler toplumda sadece yüzde 5 düzeyinde. Haltın yüzde 84,5'i daha da artacağını düşünüyor.

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MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, ‘Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021' kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Hayat pahalılığı araştırmasında seçmene ‘Ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne durumda?' diye soruldu. Araştırmaya katılan seçmenin yüzde 37’si ülkedeki hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığı kanaatinde. Yüzde 35’lik bir kesim de benzer şekilde hayat pahalılığı sebebiyle çok zorlandığını belirtirken, yüzde 22’lik kesim zorlandığını ama dayanılmayacak gibi olmadığı görüşünde. Buna karşılık, yüzde 5'lik bir azınlık ülkede hayat pahalılığının olmadığını söyledi.

AK Parti ve MHP seçmeni de zorlanıyoruz dedi

Araştırmaya katılan AK Partililerden yüzde 12,6'sı, “Hayat pahalılığı dayanılmaz boyutlara ulaştı”, Yüzde 33,9'u “Çok zorlanıyoruz”, yüzde 38,9'u “Zorlanıyoruz ama dayanılmayacak gibi değil” dedi. Sadece yüzde 13,7'si “Hayat pahalılığı yok” dedi.

Araştırmaya katılan MHP'lilerin yüzde 12,5'i “Hayat pahalılığı dayanılmaz boyutlara ulaştı” derken, yüzde 27,1'i “Çok zorlanıyoruz”, yüzde 41,7'si “Zorlanıyoruz ama dayanılmayacak gibi değil” dedi. MHP'lilerin yüzde 17,7'si “Hayat pahalılığı yok” kanaatinde bulundu.

Seçmenlerin yüzde 85’i hayat pahalılığı/enflasyonun devam edeceğini düşünüyor.

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