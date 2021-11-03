Gana'da 8 çocuk sarı hummadan hayatını kaybetti! İşte hastalığım semptomları
BATI AFRİKA ülkelerinden Gana'nın kuzeyinde sarı humma salgınından 8 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.Abone ol
Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, ülkenin Savannah bölgesinde sarı hummanın patlak verdiğini belirtti.
Bölgede 200'den sarı humma vakasının tespit edildiğini kaydeden Kuma-Aboagye, salgın nedeniyle 8 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
Kuma-Aboagye, salgına karşı önlemler almaya başladıklarını belirterek, halkı, hijyen ve çevre temizliği konusunda uyardı.
Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.
Hükümet, başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.