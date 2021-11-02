Aziz Yıldırım'ın doğum gününe katılan isimler dikkat çekti

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, 69 yaşını geride bıraktı. Yıldırım için düzenlenen doğum gününe dikkat çeken isimler katıldı.

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69 yaşını geride bırakan Aziz Yıldırım'ın doğum günü yemeğine Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, Yıldırım'ın yakın çalışma arkadaşları Mahmut Uslu, Önder Fırat, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Necati Mete, Alaattin Metin, Selim Kosif, Aytunç Erkin, Bülent İşcen, Tamer Yelkovan, Cenk Başak, Ozan Balaban, Selim Kosif ve Murat Özaydınlı gibi isimler katıldı.

Çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe'de yeni yönetim ve teknik direktör adaylarının konuşulduğu dönemde bu isimlerin bir araya gelmesi masada konuşulanları merak ettirdi.

Yıldırım, gecenin sonunda Metris türküsünü söylerken duygulandı.