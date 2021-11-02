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Türkiye 2 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 2 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 361 bin 533 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 116 milyon 663 bin 497'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Kasım 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 29 bin 837 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90'a yakın. İkinci doz oranımız yüzde 79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz sonuç almak için yetersiz" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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