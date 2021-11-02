İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut kiralarında akılalmaz artış yaşandı

Pandemiyle birlikte maliyetlerindeki artış konut üretimini yavaşlattı. Konut kiralarında en çok artış bir yılda yüzde 80 ile İstanbul'da oldu. Ankara'da yüzde 52, İzmir'de yüzde 49, Bursa'da yüzde 51, Antalya'da ise yüzde 77 kira artışı yaşandı.

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Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu konut kiralarını inceledi. İstanbul, son 1 yılda yüzde 80, son 3 yılda yüzde 94 ile konut kiralarında en çok artış yaşayan il oldu.

İstanbul'un ardından Ankara'da 1 yıllık yüzde 52, 3 yıllık yüzde 91; İzmir'de 1 yıllık yüzde 49, 3 yıllık yüzde 88; Bursa'da 1 yıllık yüzde 51, 3 yıllık yüzde 73; Antalya'da ise 1 yıllık değer artışı yüzde 77, 3 yıllık değer artışı yüzde 226 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul'da Zeytinburnu, Şile ve Gaziosmanpaşa; Ankara'da Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya; İzmir'de ise Dikili, Seferihisar ve Güzelbahçe dikkat çeken ilçeler arasında yer alıyor.

İstanbul Yıllık değer artışlarında İstanbul'da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Zeytinburnu, Şile ve Gaziosmanpaşa olurken İstanbul genelinde ortalama metrekare kira 33,33 TL, ortalama kira ise 3 bin 666 TL oldu. Zeytinburnu'nda konut kiraları son 1 yılda yüzde 121, son 3 yılda yüzde 176 artış gösterirken ortalama metrekare kira 44,12 TL, ortalama kira 4 bin 191 TL; Şile'de konut kiraları son 1 yılda yüzde 116, son 3 yılda yüzde 170 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 33,57 TL, ortalama kira 3 bin 357 TL oldu. Gaziosmanpaşa'da ise konut kiraları son 1 yılda yüzde 113, son 3 yılda yüzde 94 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 31 TL, ortalama kira ise 3 bin 100 TL oldu.

Ankara

Ankara'da ise ortalama metrekare kira 25,81 TL, ortalama kira ise 2 bin 839 TL. Ankara'da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya olurken Gölbaşı'nda konut kiraları son 1 yılda yüzde 76, son 3 yılda yüzde 182 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 24,55 TL, ortalama kira 2 bin 946 TL oldu. Akyurt'ta konut kiraları son 1 yılda yüzde 75, son 3 yılda yüzde 86 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 7,75 TL, ortalama kira 969 TL. Çankaya'da konut kiraları son 1 yılda yüzde 71, son 3 yılda yüzde 128 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 24,17 TL, ortalama kira 2 bin 900 TL.

İzmir

İzmir'de ortalama metrekare kira 21,38 TL, ortalama kira ise 2 bin 352 TL. İzmir'de kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Dikili, Seferihisar ve Güzelbahçe. Dikili'de konut kiraları son 1 yılda yüzde 183, son 3 yılda yüzde 280 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 33,33 TL, ortalama kira 3 bin 666 TL. Seferihisar'da konut kiraları son 1 yılda yüzde 160, son 3 yılda yüzde 230 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 29,2 TL, ortalama kira 3 bin 504 TL. Güzelbahçe'de konut kiraları son 1 yılda yüzde 148, son 3 yılda yüzde 203 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 41,67 TL, ortalama kira 7 bin 501 TL.