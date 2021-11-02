CHP'li Aytuğ Atıcı oylarının yetmeyeceğini belirterek İYİ Parti ile ittifakın dağılabileceğini söyledi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adayları dahi belli olmamışken Millet İttifakı dağılma noktasına gelebilir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, CHP ile İYİ Partinin oylarının cumhurbaşkanlığı için yetmediğini ve ittifakın dağılabileceğini söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Partinin cumhurbaşkanlığı için Halkların Demokratik Partisine (HDP) muhtaç olması ittifakta çatlakları her geçen gün daha da derinleştiriyor. CHP, kendisinin yaptığı gibi HDP'nin güdümüne girmesini istediği İYİ Partiyi buna ikna etmek isterken partiden gelen itiraf niteliğindeki açıklama ise durumu gözler önüne seriyor.

Cumhur İttifakında yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken Millet İtifakında ise belirsizlik sürüyor. Seçimlere İyi Parti ile birlikte girmesi şimdilik kesinleşen CHP'nin seçim analizleri de başladı. Ancak analiz sonuçları CHP'nin pek de beklediği gibi değil.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, partisinin çarşamba günü başlayacak olan doğu illeri programı öncesi açıklamalarda bulundu. CHP ve İyi Partinin toplam oylarının seçimleri kazanmak için yetmeyeceğini duyaran Atıcı, konuyla ilgili önerilerde bulundu.

"İttifakların ne olacağı belli olmaz" Atıcı, "İttifakların ne olacağı belli olmaz" derken, "İYİ Parti yarın ayrılabilir, hakkıdır. Biz ayrılabiliriz İYİ Partiden, hakkımızdır. HDP destekler, desteklemez hakkıdır. Yani HDP seçmeninin ve İYİ Parti seçmeninin desteklemediği bir ittifakta da biz ancak muhalefette kalırız" diye belirtti.

"İYİ Parti ve CHP'yi toplasan olmuyor"

HDP'nin oylarının önemine vurgu yapan Atıcı şu ifadeleri kullandı:

"Oyları toplayın, İyi Parti ile CHP'nin oyları cumhurbaşkanlığı almaya yetmiyor. Buradaki kritik cümle odur. HDP ile ittifak değil, HDP seçmeninin oyunu almak. HDP seçmeninin oyunu cumhurbaşkanlığında alma ihtimalimiz yüksektir uygun bir aday bulursak eğer. O nedenle de cumhurbaşkanlığında söz sahibi olacağımıza ben inanıyorum. İş o noktaya gelince milletvekilliği seçimlerinde de aslında CHP ve İYİ Partinin bu şekilde HDP'li milletvekillerinin de desteğiyle mecliste de çoğunluğu sağlayacağına inanıyorum.

CHP'den İYİ Partiye HDP dayatması

O nedenle İYİ Parti ittifakının korunması ama HDP seçmenine de uzak olunmaması gerektiğini düşünmemiz lazım. Bu hassasiyetlere dikkat ederek biz HDP tabanına yaklaşabiliriz, bu mümkündür. HDP tabanı da bize yaklaşmaya şu anda çok hazırdır. Çünkü gördüler birleşince başarabildiğimizi. İktidarı çıldırtan da bu zaten. Bir yandan ittifakı sağlam tutup bir yandan HDP seçmenine yaklaşmak lazımken biz de bir yandan CHP oylarını kendi özgücümüzle yükseltmeye çalışıyoruz. Doğu turunun da hikayesi bu."