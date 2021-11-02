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Kedi inatçı çıkınca gazeteci başka araçla evinin yolunu tuttu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kedi inatçı çıkınca gazeteci başka araçla evinin yolunu tuttu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor kısmına giren kedi tüm çabalara rağmen çıkartılamayınca sürücü hayvanın zarar görmemesi için başka bir araçla yoluna devam etti.

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Safranbolu ilçesinde yerel gazetecilik yapan Sait Alıcı, 78 AK 963 plakalı otomobilinin motor kısmından kedi sesinin geldiğini fark etti.

Alıcı ve oğlu dakikalarca uğraşmasına rağmen yavru kediyi girdiği yerden bir türlü çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Safranbolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri de yavru kediyi çıkarmak için her yolu denese de bir sonuç alamadı.

Otomobil sahibi Alıcı, her türlü çabaya rağmen kediyi motor kısmından çıkaramayınca evinin yolunu başka bir araçla tuttu. Gündüz vakti aracının başına gelen Alıcı, yavru kedinin motor kısmında olmadığını fark etti.

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