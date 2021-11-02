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Kemal Kılıçdaroğlu '15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik' dedi Varank'tan tek kelimelik yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu '15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik' dedi Varank'tan tek kelimelik yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik" sözlerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşıp 'Aynen' diye yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili kendisiyle ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.

"15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik"

Kılıçdaroğlu, darbe gecesinde hep birlikte mücade ettiklerini söyleyerek, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerlerin arasından çıkıp geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde geçirip gelişmeleri televizyondan izleyen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama tartışma konusu oldu.   

Sosyal medyada çok konuşulan bu açıklamaya hükümetten ilk değerlendirme, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

"Aynen"

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası sosyal medya hesabından o güne ait fotoğrafı paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Aynen' dedi.

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