Naci Ağbal kızı ve eşi Mehtap Ağbal kimdir? Naci Ağbal aslen nereli?

4.5 ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevinde bulunan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınmıştı. Naci Ağbal yeni görevini sosyal medyadan duyurdu ve Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olduğunu duyurdu. Peki Naci Ağbal kimdir, aslen nereli eşi Mehtap Ağbal ve çocukları kimdir?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevinde 4.5 ay bulunduktan sonra Erdoğan'ın kararı ile görevden alınan Naci Ağbal, yeni görevini duyurdu ve Hazine ve Maliye Bakanlığın'da bakanlık müşaviri oldu. Bu gelişmenin ardından Naci Ağbal merak merak konusu oldu. Peki Naci Ağbal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında eşi Mehtap Ağbal ve çocukları kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eski Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak görevlendirildi. Naci Ağbal, 20 Mart 2021 tarihinde TCMB Başkanlığı görevinden alınmıştı

Naci Ağbal kimdir: Naci Ağbal (d. 1 Ocak 1968; Bayburt), Türk bürokrat, siyasetçi, Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapmıştır ve halen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütmektedir. Maliye Bakanlığı görevini 2015-2018 yılları arasında sürdüren Ağbal Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girmiştir. Bu görevinden önce 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlenmiştir.

Eğitim hayatı ve ve kariyeri

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak Bayburt'un Yoncalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü.

Siyasi kariyeri

Ağbal 9 Şubat 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden istifa ederek Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde aday olabilmek için istifa eden 200 bürokrat arasında yer aldı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girdi. 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise girdi.

Maliye Bakanlığı

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'ten devralan Ağbal, yeni dönemin Türkiye ekonomisi için "reform dönemi" olacağını ve mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğini bildirdi. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı

7 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınmış, yerine Naci Ağbal atanmıştır.

Özel hayatı

Naci Ağbal'ın eşi Mehtap Ağbal (ortadaki)

Naci Ağbal'ın eşi kimdir: Naci Ağbal'ın eşi Mehtağ Ağbal'dır. Mehtap Ağbal aslında aşina olduğumuz bir isim. 2015 yılında Bayburt'tan Ak Parti Milletvekili seçilen Naci Ağbal'ın rozetini, eşi Mehtap Ağbal takmıştı. Naci Ağbal iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.