Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasını yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni haritayı böyle duyurdu: "16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir.