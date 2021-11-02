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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasını yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasını yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni haritayı böyle duyurdu: "16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir.

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