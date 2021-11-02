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Afyonkarahisar'da işe gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı! Eve giren ekipler şok oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da işe gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı! Eve giren ekipler şok oldu

AFYONKARAHİSAR’ın Emirdağ ilçesinde 34 yaşındaki genç kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Olay, Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikadaki işine girmeyen Ümmühan B., isimli kadının iş arkadaşları durumdan şüphelenerek polise bilgi verdi. İhbar üzerine genç kadının kiracı olarak oturduğu eve giden polis ekipleri içeriden yoğun bir şekilde sis kokusu geldiğini fark edince itfaiyeden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile eve giren ekipler Ümmühan B.’yi yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde genç kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

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