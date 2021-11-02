BIST 1.535
DOLAR 9,55
EURO 11,08
ALTIN 549,79
HABER /  GÜNCEL

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye doğru yola çıktı

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye doğru yola çıktı

Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın bugün Türkiye’ye getiriliyor.

Abone ol

Uruguay’da gözaltına alınan Fatih Aydın’ın Türkiye’ye iadesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.

Yapılan görüşmeler sonrası Türkiye’ye iadesi gerçekleştirilen Fatih Aydın, bugün Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden tarifeli uçak ile saat 18.30 sıralarında Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan 'senato' önerisi
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan 'senato' önerisi
Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'dan liderlere çağrı
Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'dan liderlere çağrı
Antalya'da ormanda dehşet! Her şeyi anlattı: Kadınla ilişkiye girmeye başlayınca...
Antalya'da ormanda dehşet! Her şeyi anlattı: Kadınla ilişkiye girmeye başlayınca...
Bir otomobil kaç asgari maaş ile alınabiliyor? 2003 yılına geri döndük
Bir otomobil kaç asgari maaş ile alınabiliyor? 2003 yılına geri döndük
KYK burs başvurusu 2021 başladı mı e devlet başvuru ekran
KYK burs başvurusu 2021 başladı mı e devlet başvuru ekran
EYT ile ilgili dikkat çeken gelişme! Reuters duyurdu
EYT ile ilgili dikkat çeken gelişme! Reuters duyurdu
Rusya'da nehirde ölü bulundu! Cinayet iddiası: Sadece iç çamaşırı...
Rusya'da nehirde ölü bulundu! Cinayet iddiası: Sadece iç çamaşırı...
Royal Antwerp-Fenerbahçe maçını Bosna Hersekli hakem Peljto yönetecek
Royal Antwerp-Fenerbahçe maçını Bosna Hersekli hakem Peljto yönetecek
VGM burs başvurusu yapma ekranı 2021 başvuru şartları
VGM burs başvurusu yapma ekranı 2021 başvuru şartları
Mutfak tezgahında sipariş ettiği bir kova tavuğu yiyen ayıyla karşılaştı
Mutfak tezgahında sipariş ettiği bir kova tavuğu yiyen ayıyla karşılaştı