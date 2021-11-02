Twitch yayıncısı Didem Şener olayı nedir para toplayım silikon taktırdı

İtalya'da yaşayan popüler twitch yayınları yapan Didem Şener günün konusu oldu. Kist ameliyatı olacağım diyerek yayın açan ve izleyicilerden para toplayan Didem Şener göğüslerine silikon taktırdı. Yaptığım yanlıştı diyen Didem Şener merak konusu oldu. Peki kimdir Didem Şener, kaç yaşında?

Abone ol

Didem Şener yaptığı sahtekarlık ile günün konusu oldu. Popüler twitch anlatıcılarından biri olan Didem Şener, açtığı canlı yayınla izleyicilerinden göğsünde kist olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini anlattı. Kısa sürede büyük para toplayan Didem Şener'in bu para ile göğsüne silikon taktırdığı ortaya çıktı. Hedef tahtasına oturtulan Didem Şener yaptığım yanlıştı diyerek kendini aklamaya çalışsa da kısa sürede gündem oldu. Peki kimdir Didem Şener, kaç yaşında?

Didem Şener, İtalya'da yaşıyor ve Twitch yayınlarıyla popüler. Artık yayın yapmaya Şener iddiaya göre, uygulama üzerinden “Kist ameliyatı olacağım” başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı. Didem Şener’in topladığı paralarla göğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı.

Didem Şener skandalın ortaya çıkması ardından açıklamada bulundu. Şener, “O video benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamı hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden.Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik, çünkü 20-30 izleniyordum.Kist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diye düşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil.Sahte rapor işi de tamamen troll (espiri). Bu yayından sonra kist ameliyatı barının başlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım” ifadelerini kullandı.

20 yaşında olan Şener’in popüler yayıncı sitesi Twitch’te yayınlar yaptığı biliniyor. Sohbet, oyun ve yemek yayınları gerçekleştiren Şener’e takipçileri abone olarak ya da direkt bağış atarak destek olabiliyorlar. Şener’in bu yolla estetik için gerekli olan parayı topladığı iddia ediliyor