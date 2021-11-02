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Fatih Erbakan korona karantinasında! '3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar' doğmasın diye aşı olmamıştı

Fatih Erbakan korona karantinasında! '3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar' doğmasın diye aşı olmamıştı

“Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum” diyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Erbakan'ın aşı karşıtlığını "3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” diye gerekçelendirmişti.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın kızı, öğrenim gördüğü kolejde Covid-19’a yakalandı. Yaşanan bu gelişme sonrası ailede bulunanlar ev karantinasına alındı. Erbakan’ın bütün programları da iptal edildi.

Fatih Erbakan, koronavirüs karantinasında olması nedeniyle partisinin MYK toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Fatih Erbakan'ın kızı koronavirüse yakalandıktan sonra koronavirüs aşısı olmama konusundaki ısrarından vazgeçip geçmeyeceği merak ediliyor. 

'Yarı insan yarı maymun çocuklar doğabilir'

Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erbakan, “Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum” demişti. Erbakan, mRNA aşısı olanlar içinse “O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” demişti.

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