Fatih Altaylı'dan bomba kulis! Anayasa Mahkemesi iptal edecek İYİ Parti iktidar olacak

Muhalefet 'Parlamenter Sisteme döneceğiz" diyor... AK Parti ve MHP ise Cumhurbaşkanlığı sistemine devam edilmesinden taviz vermiyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı sisteminden parlamenter sisteme dönülmesi için iktidarın da sıcak baktığı iddia edilen o formülü yazdı. O formülde İYİ Parti ile AK Parti hükümet ortağı oluyor...

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Senaryo ve film" başlıklı yazısında Ankara kulislerindeki son Parlamenter Sisteme DÖnüş kulislerini yazdı. Muhalefetin, anayasa değişikliğinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iptal edilsin" başvurularının daha kapağı bile açılmadan durduğunu hatırlatan Fatih Altaylı, Anayasa Mahkemesi'nin ani bir kararla muhalefetin başvurularını karara bağlayıp Cumhurbaşkanlığı sistemini iptal edeceği şeklindeki kulisi paylaştı. İşte Altaylı'nın yazısından çarpıcı bölümler...

Anayasa Mahkemesi o başvuruları işleme bile almadı

Ankara’da bir senaryodan daha söz ediliyor ve bu senaryo iş dünyası içinde de başkent kaynaklı olarak giderek daha çok konuşulmaya başlandı. Bu da “Parlamenter sisteme dönüş” senaryosu.

Biliyorsunuzdur, muhalefetin başkanlık sistemine geçişi sağlayan Anayasa değişikliği ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı itirazlar var. Yüce Mahkeme bugüne kadar bu itirazları ele almadı, bu itiraz dosyalarının kapağını bile açmadı.

Sistem, "Anayasaya aykırı" denilerek iptal edilecek

Ankara’daki yeni yazarların yeni senaryosuna göre iktidar partisindeki oy erimesinin devam etmesi halinde, Anayasa Mahkemesi bu itirazları gündeme alacak ve kısa süre içinde karara bağlayacak. Ve başkanlık sistemini getiren Anayasa değişikliği Anayasa’ya aykırı bulanarak iptal edilecek.

AK Parti "Hay Allah, bak şu olana" diyecek

Hal böyle olunca başkanlık sisteminden vazgeçmeyeceğini defalarca ilan etmiş olan iktidar partisi “Hay Allah, bak şu olana. Tam biz Türkiye’nin önünü açacaktık ama Anayasa Mahkemesi engelledi. Ne yapalım. Hukuk karşısında boynumuz kıldan ince” diyerek yeniden parlamenter sisteme dönecek.

Erdoğan cumhurbaşkanı, AK Parti ve İYİ Parti hükümet olacak

Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak kalacak ve hemen seçime gidilecek. AK Parti tek başına iktidar olmaya yetmeyen bir oranla bile olsa 1. parti çıkacak. Sistem parlamenter olduğu için de içinde İYİ Parti’nin de olabileceği bir koalisyon ihtimali ile AK Parti iktidarın parçası olacak.

Dediğim gibi bu bir senaryo

Böylece parti ve yakın destekçileri açısından son günlerde ortaya çıkan kabus benzeri durum bertaraf edilmiş olacak. Dediğim gibi bu da senaryolardan biri. Bu senaryodan bir film çıkar mı, izleyici toplar mı bilmem. Ama yazanlar var.