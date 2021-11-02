BIST 1.545
DOLAR 9,54
EURO 11,06
ALTIN 550,38
HABER /  EKONOMİ

Hallerde satılan sebze fiyatlarındaki artış 6 yılın rekorunu kırdı!

Hallerde satılan sebze fiyatlarındaki artış 6 yılın rekorunu kırdı!

Antalya Ticaret Borsası (ATB), 2021 Ekim’e ilişkin Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.

Abone ol

Antalya Ticaret Borsası'nın 2021 Ekim verilerine göre, kentteki hallerde satılan sebze fiyatları yıllık yüzde 58,5 zamlandı. Bu artışın, son 6 yılın en yüksek ikinci ekim ayı artışı olduğu belirtildi. Ekimde domatesteki yıllık zam ise yüzde 64'ü buldu.

Buna göre, Antalya hallerinde işlem gören domates miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.40 artarken, fiyatı ise yıllık yüzde 63.98 yükseldi. Bu artışın, son 6 yılın en yüksek üçüncü ekim ayı artışı olduğu belirtildi.

Sebzede miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 21.71 artarken, sebze fiyatları yüzde 58.58 arttı. Bu artışın da son 6 yılın en yüksek ikinci ekim ayı artışı oldu.

Meyvede ise geçen yıla göre miktar yüzde 39.08 artarken, fiyat yüzde 7.10 artış gösterdi. Meyve fiyatlarındaki bu artış ise son 6 yılın en düşük ikinci artışı oldu.

ATB’nin internet sitesinde paylaşılan ekim ayı endekslerine göre, aylık bazda miktarlar domateste yüzde 21.88, sebzede yüzde 44.65 ve meyvede ise yüzde 28.71 arttı.

Son üç yılın ekim ayları itibarıyla domateste aylık değişim, miktarda 2020’ye yaklaşırken fiyatta ise 2019’a yaklaştığı belirtildi.

Bir önceki aya göre sebze miktar ve fiyat endeksleri değişimi ise, ekimde 2019 ve 2020 yıllarının ortalamasında gerçekleşti.

Sebzedeki aylık değişimler, miktar itibarıyla mevsimsel eğilimlere uyumlu seyrederken, aylık fiyat değişimlerinde son üç yıldaki en az dalgalı yılını yaşadı.

Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 Ekim endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimlerine göre rekor değişimler gösterdi.

Miktardaki artış, ekim aylarının rekoru oldu. Buna karşın fiyattaki aylık değişim ise nispi düşüş yönünde gerçekleşti. Ekim ayında miktardaki rekor artışa rağmen fiyattaki düşüş, geçmiş yıllardan daha düşük oranda fiyat düşüşüne yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahiş fiyatlar için ceza alan marketlere bir şok daha! Müşteriler de para iadesi isteyebilecek!
Fahiş fiyatlar için ceza alan marketlere bir şok daha! Müşteriler de para iadesi isteyebilecek!
Bursa'da feci ölüm! Çamaşır asarken hayatını kaybetti
Bursa'da feci ölüm! Çamaşır asarken hayatını kaybetti
Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama!
Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama!
Mehmet Akif Alakurt Erkan Özerman açıklaması yoklama çeker dedi olay oldu
Mehmet Akif Alakurt Erkan Özerman açıklaması yoklama çeker dedi olay oldu
Aile hekimlerinden aşı isyanı: 6 kişiyi bir araya toplayamıyoruz
Aile hekimlerinden aşı isyanı: 6 kişiyi bir araya toplayamıyoruz
1 ayda 3 kere zam yapıldı! Diyarbakır'da stokçular çoğaldı: Kilosu 120 TL oldu
1 ayda 3 kere zam yapıldı! Diyarbakır'da stokçular çoğaldı: Kilosu 120 TL oldu
10 Kasım resmi tatil mi 2021 10 Kasım hangi güne denk geliyor?
10 Kasım resmi tatil mi 2021 10 Kasım hangi güne denk geliyor?
Denizli'de çalıştıracak eleman bulamıyorlar! 4 bin TL maaş veriyorlar
Denizli'de çalıştıracak eleman bulamıyorlar! 4 bin TL maaş veriyorlar
Esra Dermancıoğlu kızı Refia Dermancıoğlu kaç yaşında babası kimdir?
Esra Dermancıoğlu kızı Refia Dermancıoğlu kaç yaşında babası kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazanmıştı Öğrencilere bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazanmıştı Öğrencilere bağışladı