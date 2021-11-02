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İYİ Partili Aytun Çıray 'yok artık' dedirten anketi açıkladı! İYİ Parti yüzde 20'ye çıkmış

İYİ Partili Aytun Çıray 'yok artık' dedirten anketi açıkladı! İYİ Parti yüzde 20'ye çıkmış

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, son anket sonuçlarını paylaştı. Çıray, partisinin oy oranının yüzde 20'leri zorladığını ifade etti.

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Seçim tartışmaları sürerken, anketlerden çıkan sonuçlarda dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde tüm anketlerde ciddi bir ivme yakaladığı gözle görülür hale gelen İYİ Parti'nin son oy oranlarıyla ilgili çarpıcı bilgiyi ise Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray verdi.

Kendisine yöneltilen "İYİ Parti olarak yaptırdığınız kamuoyu araştırmalarınızda oy oranınız nasıl görünüyor?" sorusunu yanıtlayan Çıray, şu ifadeleri kullandı: "Meral Akşener seçim zamanı olmamasına rağmen uzun zamandır il il, ilçe ilçe tüm Türkiye'yi dolaşıp insanlarımızla temas eden, onların sorunlarını Meclis'e taşıyarak hükümete çağrıda bulunan bir siyaset izliyor."

4. yaşını kutlayan İYİ Parti yüzde 20'yi zorluyor

"İyi Parti olarak bununla yetinmeyip tüm sorunların çözümünde seçim vaatlerinin çok ötesinde, insanlarımızı her alanda bu cendereden çekip çıkaracak yepyeni ve somut projeler üretiyoruz. Tüm bu çalışmaların doğal sonucu olarak geçtiğimiz günlerde 4. yaşını kutlayan İyi Parti'nin oy oranları şu an yüzde 20'leri zorluyor."

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