Mehmet Akif Alakurt kaç yaşında aslen nereli şimdi nerede ne yapıyor?

2001 yılında Best Model birincisi olan ve uzun süredir ekranlardan uzak, Antalya'nın bir köyünde hayat süren Mehmet Akif Alakurt, Erkan Özerman hakkında olay açıklamalarda bulundu. Erkan Özerman yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler dedi. Peki kimdir Mehmet Alakurt, kaç yaşında, hiç evlendi mi? Mehmet Akif Alakurt şimdi ne yapıyor?

Mehmet Akif Alakurt'un Erkan Özerman hakkındaki açıklamaları olay oldu. 2001 yılında Best Model birincisi olan ve yine aynı yıl Best Model Of World seçilen Mehmet Akif Alakurt, taciz olayları hakkında konuştu ve Erkan Özerman yoklamasını çeker, potansiyel görürse yürür dedi. Bu açıklamanın ardından yeniden gündem olan Mehmet Akif Alakurt merak konusu oldu. Peki kimdir Mehmet Alakurt, kaç yaşında, hiç evlendi mi? Mehmet Akif Alakurt şimdi ne yapıyor?

Son yapılan Best Model yarışmasının tartışmaları sürüyor. 34. Best Model of Turkey yarışmasının bazı katılımcıları yarışma sonrasında canlı yayınlara katılmış ve gündem olan sözler söylemişti. ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz’ın, birincinin önceden belli olduğu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu yönündeki açıklamaları çok konuşulmuştu. Elmas Yılmaz, dereceye girecek olanların Erkan Özerman’a masaj yapmaya da çağırıldığını söylemişti.

Mehmet Akif Alakurt, bir takipçisinin, 'Abi, Best Model olayları nedir? Çocuklara ahlaksız teklif yapıldığı iddia ediliyor. O teklifi kabul edenler de derece alıyormuş.' mesajına cevap verdi.

Mehmet Akif Alakurt şunları söyledi;

'Herkes kendisine yakışır, kendisine uygun şekilde mesleğinde ilerler, para kazanır. Şundan emin olun, o işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler. Bizim ve bildiğim birçok sağlam arkadaşımızın tepkisi her zaman gülüp geçmek olmuştur.' dedi.

Mehmet Akif Alakurt kimdir: Mehmet Akif Alakurt, 23 Temmuz 1979 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ordu Fatsa'lıdır. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul'da Kadırga ve Kumkapı'da hareketli bir çocukluk dönemi geçirdi.1998 yılında, Neşe Erbek Ajans'a bağlı olarak modellik yapmaya başlayan Alakurt, bir yandan da modellik yarışmalarına katılarak şansını deniyordu. Bu dönemde katıldığı yarışmalarda Gelecek Vaad Eden Model olarak anılmaya başlandı.

Üniversite eğitimine devam edememiştir. Askerlik sonrasında üniversiteye gitmeyi düşünse de hayatındaki önemli gelişmeler onu bu hedefinden alıkoymuştur.

2001 yılında, askerliğini tamamlamasının ardından katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi ve gene aynı yıl yapılan Best Model of the World 2001 yarışmasında birinci olarak Dünyanın En İyi Modeli ünvanını kazandı.

İlk olarak 2002 yılında, Kanal D'de yayınlanan ve başrollerini Kadir İnanır veBurak Hakkı ile paylaştığı Kırık Ayna adlı T.V. dizisi ile oyunculuğa adım atan Alakurt, 2004 yılında Metro Palas, 2005 yılında Zeytin Dalı ve 2006 yılında Hacıadlı dizilerin kadrosunda yer aldı.

2006 yılında, ATV'de gösterime giren ve başrollerini Cansu Dere ile paylaştığı Sıla dizisi, Alakurt'un oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Dizide canlandırdığı Boran Ağa karakteri ile büyük bir hayran kitlesi kazanmayı başarmış olan Alakurt, 2008 yılında gösterime giren ve Oktay Kaynarca ile beraber başrolünde yer aldığı Adanalı adlı dizi sayesinde Maraz Ali rolüyle bütün Türkiye'de tanınır hale geldi.

Mehmet Akif Alakurt, dizi oyunculuğunun yanı sıra, Lacoste firmasının Türkiye'deki katalog çekimlerinde de yer almıştır.

Mehmet Akif Alakurt, Sıla dizisinden rol arkadaşı Azeri dizi oyuncusu Leyla Başak ile birlikte oldu.

2011 yılında atv'de 'Reis' dizisinde oynadı, 2013 yılında 'Fatih' adlı dizide Fatih Sultan Mehmed'i canlandırdı.

Mehmet Akif Alakurt, uzun zamandır Antalya’nın Kaş ilçesinde üç dönüm arazide kurulu çiftliğinde köy hayatı yaşıyor.