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Aydilge kaç yaşında eşi Utku Barış Andaç kimdir kaç yaşında?

Aydilge kaç yaşında eşi Utku Barış Andaç kimdir kaç yaşında?

Farklı tarzı ve eğlenceli şarkıları ile sevilen şarkısı Aydilge, 2018 yılında Utku Barış Andaç ile evlendi. Mutlu bir evlilik hayatı olan Aydilge'nin hayatı da merak edildi. Peki Aydilge kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve şarkıcı Aydilge'nin eşi Utku Barış Andaç kimdir?

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Hem dizi hem de popüler müziklere imza atan ve söz yazan şarkıcı Aydilge, zaman zaman magazin basınında yer alıyor. 2018 yılında Utku Barış Andaç ile evlenen Aydilge, Bal Gibi şarkısı ile büyük ses getirmişti. Peki Aydilge kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve şarkıcı Aydilge'nin eşi Utku Barış Andaç kimdir? 

Popüler parçalara imza atan Aydilge son karşısı Bal Gibi’yi müzikseverlerle buluşturdu. Utku Barış Andaç ile birlikteliği devam eden Aydilge’ye tam destek geldi. Peki, Aydilge’nin eşi Utku Barış Andaç kimdir?

Aydilge'nin eşi kimdir: Utku Barış Andaç, 1987 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Ortaokul döneminde müzik ile ilgilenmeye başlamış Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde eğitimini tamamladı.

Lisans döneminde Marmara Üniversitesi Akademik Orkestra ve Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası topluluklarında 1. keman ve başkeman olarak görev aldı. Okuldan 2009 yılında mezun olmuş ve Keman Dalı üzerine yüksek lisans yaptı. Utku Barış Andaç aslen Batman Hasankeyf’lidir. Bir dönem Marmara Üniversitesi’nde yarı zamanlı bölümünde ücretli keman öğretmenliği yapmıştır. Günümüzde müzik eğitmeni olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

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