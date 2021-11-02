BIST 1.536
DOLAR 9,55
EURO 11,09
ALTIN 551,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da elinde bıçakla intihara kalkıştı! Annesi gelince...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da elinde bıçakla intihara kalkıştı! Annesi gelince...

SAMSUN’da bıçakla kendini yaralayarak intihara teşebbüs eden genç, 2 saat sonra annesi tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C.G. (22) bıçakla kendisini yaralayarak intihara kalkıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Müzakereci polisin ikna edemediği şahsın hamile eşi B.G. (22) ve kayınpederi de olay yerine geldi. Onlar da şahsı intihardan vazgeçiremedi. Yaklaşık 2 saatlik gergin bekleyişin ardından olay yerine İ.C.G.’nin annesi geldi. Annesi ile konuştuktan sonra intihardan vazgeçen İ.C.G., polis eşliğinde ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Şahsın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve bunalımda olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
65 ile yağmur geliyor! Sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji saat verip uyardı İstanbul İzmir Ankara Antalya Bursa
Foto Galeri 65 ile yağmur geliyor! Sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji saat verip uyardı İstanbul İzmir Ankara Antalya Bursa Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Semra Dinçer eşi kimdir evli mi oğlunun babası kimdir?
Semra Dinçer eşi kimdir evli mi oğlunun babası kimdir?
ABD PKK'yı da DEAŞ'ı da eğitip donatıyor! Amerikan Wall Street Journal gazetesi ortaya çıkardı
ABD PKK'yı da DEAŞ'ı da eğitip donatıyor! Amerikan Wall Street Journal gazetesi ortaya çıkardı
Almanya’da Türk dönerci cinneti! Arabasıyla ilkokul öğrencilerini ezdi 1 çocuk öldü 2 çocuk yaralı
Almanya’da Türk dönerci cinneti! Arabasıyla ilkokul öğrencilerini ezdi 1 çocuk öldü 2 çocuk yaralı
İngiltere Başbakanı Johnson'ın kardeşi: Büyük büyükannemiz Türk bir tüccara köle olarak satılmış
İngiltere Başbakanı Johnson'ın kardeşi: Büyük büyükannemiz Türk bir tüccara köle olarak satılmış
Semra Dinçer çocukları var mı oğlu Adil Can Demirel kimdir yaşı kaç?
Semra Dinçer çocukları var mı oğlu Adil Can Demirel kimdir yaşı kaç?
Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 40 ilde 100 gözaltı kararı
Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 40 ilde 100 gözaltı kararı
Sivas'ta annesine gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kanlar içinde bıraktı
Sivas'ta annesine gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kanlar içinde bıraktı
Semra Dinçer dizileri hangisi İstanbullu Gelin Reyhan karakteri ile büyüledi
Semra Dinçer dizileri hangisi İstanbullu Gelin Reyhan karakteri ile büyüledi
Terör örgütü PKK yöneticisi Cemil Bayık ile röportaj yaptılar! Türkiye'den sert tepki
Terör örgütü PKK yöneticisi Cemil Bayık ile röportaj yaptılar! Türkiye'den sert tepki
Bulgaristan göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 350 askerini gönderdi
Bulgaristan göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 350 askerini gönderdi