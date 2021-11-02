Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmayacağını duyurdu Ekrem İmamoğlu katılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenlik protokolü krizi nedeniyle katılmayacaklarını duyurdukları Glasgow'daki iklim zirvesine Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı açıklandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde Glasgow’da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’ne katılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'güvenlik protokolünde çifte standart' nedeniyle zirveye katılmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde Glasgow'da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi'nde, BM ve C40’ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul'u temsil edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesinin ardından Glasgow'daki 26’ncı BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılmayarak İstanbul’a gelmişti. Erdoğan, Glasgow'daki konferansa neden katılmayacağını şöyle açıklamıştı:

* Liderler Zirvesi için talep ettiğimiz güvenlik protokolü standartları vardı. Bunlar uluslararası bütün ziyaretlerimizde bize ve diğer bütün liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlardı.

* Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu.