Ahmet Hakan Bülent Arınç'ı kızdıracak! 'Tek derdi ciddiye alınmak'

Son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'la ilgili Ahmet Hakan'dan polemik başlatacak yazı. Ahmet Hakan, Bülent Arınç'ın son dönemdeki çıkışları için "derinlikli bir analizi yok" deyip ekledi: "Arınç'ın tek derdi ciddiye alınmak..."

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2015'ten sonrası için "Yoktum, mesuliyet kabul etmiyorum" diyen Bülent Arınç, Erdoğan'ın yakın çevresi için de "Tayyip Bey şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz" dedi. Arınç'ın son çıkışları siyaset gündeminin ilk sıralarına tırmandı. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise Bülent Arınç'ı hedef aldı. İşte Ahmet Hakan'ın Bülent Arınç'ı kızdıracak yazısı...

Derinlikli bir analizi yok...

Bülent Arınç, bir yerde konuşma yapmış. Konuşmasında bugünün iktidar biçimini eleştirmiş. Şöyle bir baktım söylediklerine. Derinlikli tek bir eleştirel analiz görmedim.

Uyuşturucu illetine bulaşmış birinin AK Parti Genel Merkezi’ne bulaşması dışında dişe dokunur tek bir şey söylemiyor. Asıl altını çizdiğim sözleri ise şunlar:

“Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey’in eksiğini Bülent, Bülent’in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz.”

Erdoğan çağırsa, bütün eleştirilerinden vazgeçecek

Bu yaklaşımdan benim anladığım şudur: Erdoğan, Bülent Arınç’ı çağırsa... “Gel, eskiden olduğu gibi seni yetkili bir abi yapalım” dese... Bülent Arınç, tüm eleştirelliğinden anında vazgeçecek.

İnsanız. Hepimizin zaafları vardır. Ama bir insan, zaafını bu kadar da belli etmez ki!

Olmaz ki! Bu kadar da olmaz ki!