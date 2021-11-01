CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kırsaldaki oyları artırmayı hedefliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il genel meclis üyelerinden köylerde CHP'ye oy vermeyen vatandaşlarla ilişkilerin artırılmasını istedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce örgütlerine olası bir erken seçim için alarm veren Kılıçdaroğlu, iktidara gelebilmeleri için muhafazakar seçmenin oylarının alınması gerektiğini hatırlatırken sıradaki hedefi de köylülerin oyları...

Konuyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu, son olarak CHP Genel Merkezinde düzenlenen il genel meclis üyeleri için yerel yönetim eğitiminde üyelerle bir araya geldi.