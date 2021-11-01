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Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası PKK/YPG'den ABD ve Rusya hamlesi

Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası PKK/YPG'den ABD ve Rusya hamlesi

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası terör örgütü PKK/YPG'de askeri hazırlıklar devam ediyor. Örgüt sözcüsü bölgede yaşanan ihlalleri Rusya ve ABD ile koordineli bir şekilde paylaştıklarını açıkladı.

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TÜRKİYE'nin Suriye'ye yönelik askeri harekat sinyali sonrası terör örgütü PKK/YPG'nin çırpınışları devam ediyor. Örgüt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'daki G-20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sonrası ABD'den yardım isteğini yineledi.

Zirvede yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan ile Biden; Suriye, Libya, F-35 ve F-16 savaş uçakları gibi önemli konuları ele aldı. İki lider ayrıca Afgan mültecilere yardım ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Suriye'ye olası askeri harekat konularını görüştü.

Erdoğan-Biden görüşmesinin hemen ardından açıklama yapan terör örgütünün sözcüsü Aram Hana, temas hatları boyunca gerçekleştirilen ihlallerin ayrıntılarını Rus ve Amerikan kuvvetleriyle paylaştıklarını söyledi. Hanna, 'bölgedeki istikrarı temin etmek için ABD yönetimi ve uluslararası koalisyonla yakın işbirliği' beklediklerini ifade ederek Amerikan yönetiminden yardım istedi. Hanna, "Uluslararası koalisyon ve Amerikan yönetimiyle seçkin bir ilişkiye sahibiz ve terörle mücadelede işbirliği yapıyoruz" dedi.

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