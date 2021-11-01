Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası PKK/YPG'den ABD ve Rusya hamlesi

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası terör örgütü PKK/YPG'de askeri hazırlıklar devam ediyor. Örgüt sözcüsü bölgede yaşanan ihlalleri Rusya ve ABD ile koordineli bir şekilde paylaştıklarını açıkladı.

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TÜRKİYE'nin Suriye'ye yönelik askeri harekat sinyali sonrası terör örgütü PKK/YPG'nin çırpınışları devam ediyor. Örgüt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'daki G-20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sonrası ABD'den yardım isteğini yineledi.

Zirvede yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan ile Biden; Suriye, Libya, F-35 ve F-16 savaş uçakları gibi önemli konuları ele aldı. İki lider ayrıca Afgan mültecilere yardım ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Suriye'ye olası askeri harekat konularını görüştü.