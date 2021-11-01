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Kocaeli'de lise müdür yardımcısı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kocaeli'de lise müdür yardımcısı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Koronavirüs can almaya devam ediyor. Son haber Kocaeli'den geldi. Bir lisede müdür yardımcısı olan Akın Öztürk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Akın Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Öztürk (45) için eski görev yeri Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde tören düzenlendi.

Törene katılan Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, aileye baş sağlığında bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Giresun'a uğurlandı.

Törene Öztürk'ün yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Genç yaşta vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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