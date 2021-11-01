AUZEF AKSİS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2021 açıklandı mı?

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgesi erişime açıldı sorusu İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerin gündeminde. AUZEF güz dönemi sınavları 13-14 Kasım'da yapılacak. AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgesinin en geç 1 hafta içinde açıklanmadı bekleniyor.

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AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, AUZEF güz dönemi sınav giriş yerleri sorgulama ekranı açıldı mı sorusu gündemde. 2021-20211 takvimine göre, AUZEF güz dönemi ara sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Yayımlanan duyuruya göre, AUZEF güz dönemleri 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekiyor.

AUZEF sınav yeri ne zaman açıklanır:

Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilir. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilir.

Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır:

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek. AUZEF sınav yerleri hakkında İstanbul Üniversitesi'nden az önce açıklama yapıldı. Fakülte "Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." diye belirtti.