Otogaza (LPG) çok büyük zam geldi! Bu geceden itibaren geçerli

Benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından bir zam da LGP'ye yani otogaza çok kallavi bir zam geliyor. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli...

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Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 49 kuruş artış bekleniyor. 2 Ekim'de 71 kuruş zamlanan LPG'ye 21 Ekim'de 22 kuruş daha zam gelmişti.

İşte yeni pompa fiyatları...

Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 49 kuruş artış gerçekleşti. İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,59-6,67 liraya yükselecek. Ankara'da 6,74, İzmir'de 6,53 liraya çıkacak.

Ekim'de zam yağmuru olmuştu

Benzinin litresine de 26 Ekim’de 44 kuruş, 27 Ekim’de 28 kuruş zam gelmiş, daha sonra 28 Ekim’de dolar kurundaki geri çekilmeyle birlikte 25 kuruşluk indirim kararı alınmıştı.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,43 TL, Ankara'da ve İzmir'de 8,53 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmıştı.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,20 TL, Ankara'da ve İzmir'de 8,29 TL seviyesinde bulunuyor.