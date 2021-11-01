BIST 1.536
DOLAR 9,51
EURO 11,01
ALTIN 547,34
HABER /  EKONOMİ

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirdi.

Abone ol

Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsası Binance, büyük bir birikme nedeniyle para çekme işlemlerini askıya aldığını açıkladı.

İlk olarak yaklaşık 14.40 sularında para çekimini geçici olarak durdurduğunu açıklayan borsa, yaklaşık 30 dakika sonra işlemlerin yeniden açıldığını söyledi.

Yaklaşık 40 dakika önce ise, ikinci kez para çekimini askıya aldığını duyuran şirket, ekiplerinin konu ile ilgili çalıştığını sözlerine ekledi. 

ÖNCEKİ HABERLER
POMEM sonuçları 2021 POMEM mülakat sınav sonuçları açıklandı mı?
POMEM sonuçları 2021 POMEM mülakat sınav sonuçları açıklandı mı?
Kayseri'de kapıyı açmadı! Eve giren yakınları şok oldu
Kayseri'de kapıyı açmadı! Eve giren yakınları şok oldu
Vahşice katledilen Şebnem Şirin'in teyzesi konuştu: O canavarın bilseydi...
Vahşice katledilen Şebnem Şirin'in teyzesi konuştu: O canavarın bilseydi...
Olay yeri Osmaniye! Daha önce 5'er kez girdikleri ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandılar
Olay yeri Osmaniye! Daha önce 5'er kez girdikleri ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandılar
Su diyeti nasıl yapılır 1 haftalık su diyeti örnek listesi
Su diyeti nasıl yapılır 1 haftalık su diyeti örnek listesi
Bill Gates ve Jeff Bezos gizlice koyda buluşmuşu! Sırrı ortaya çıktı! İşte Türkiye planı
Bill Gates ve Jeff Bezos gizlice koyda buluşmuşu! Sırrı ortaya çıktı! İşte Türkiye planı
Kırşehir'de eşini 27 yerinden bıçaklayıp öldürdü! Savunması şok etti: Meğer...
Kırşehir'de eşini 27 yerinden bıçaklayıp öldürdü! Savunması şok etti: Meğer...
Su diyeti nedir nasıl yapılır 1 haftada 8 kilo verdiriyor
Su diyeti nedir nasıl yapılır 1 haftada 8 kilo verdiriyor
CHP'nin 3 eski Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açtı! 'Darbeye teşebbüs' suçlaması
CHP'nin 3 eski Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açtı! 'Darbeye teşebbüs' suçlaması
ABD Başkanı Biden'a PCR testi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra en yakınındaki isim Covid pozitif çıkmıştı
ABD Başkanı Biden'a PCR testi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra en yakınındaki isim Covid pozitif çıkmıştı