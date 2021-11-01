Bill Gates ve Jeff Bezos gizlice koyda buluşmuşu! Sırrı ortaya çıktı! İşte Türkiye planı

Geçtiğimiz hafta lüks teknesiyle Bill Gates önce Meryem Ana'ya hacı olmaya ardından Fethiye'de koya demir atmıştı. Kuş uçurulmayan koy kapatılmış Jeff Bezos'un da katılımıyla Gates'in doğum günü kutlanmıştı. Ancak Gates'in gelme amacı yalnızca bu değil...

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Günlerdir Bodrum'da bulunan ve lüks yatında aralarında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da olduğu çok sayıda davetliyle 66'ncı doğum gününü kutlayan Bill Gates, Muğla ve Aydın sınırları içinde yatırım yapmak için 3 milyon metrekarelik arazi arıyor.

Geçen haftadan beri Ege ve Akdeniz sahillerinde tatil yapan Microsoft'un kurucu ortaklarından Bill Gates, önceki gün 66'ncı doğum gününü lüks yatında kutladı. Aralarında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da olduğu çok sayıda davetli ile doğum gününü kutlayan Gates'in haftalığı 2 milyon dolar olan yatta parti yapması çevrecileri ayaklandırdı.

Muğla ve Aydın sınırları içinde 3 milyon metrekarelik arazi arıyor

Öte yandan Bill Gates'in Muğla ve Aydın sınırları içerisinde yatırım yapmak için yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazi aradığı ve Türkiye'den bazı iş insanları ve şirketlerle bu konuda temasa geçtiği bu nedenle yaklaşık bir hafta daha tatilini Bodrum ve Türkiye kıyılarında sürdüreceği iddia edilmişti.

Etkinliğe Bezos da helikopterle katıldı

Fethiye'de kiraladığı Lana isimli tekne ile yaklaşık 50 misafirini ağırlayan Gates, her bir misafiri için helikopter ayarladı. 27 yıllık eşi Melinda Gates'ten boşandıktan sonra düzenlediği ilk partiye katılan Bezos da helikopterle etkinliğe katıldı. İngiliz Daily Mail gazetesi, yemekte yerel deniz ürünleri, suşi, pizza ve şampanya ikram edildiğini de yazdı.

Fakat geçmişte sık sık "karbon ayak izinin azaltılması" ve "küresel iklim değişikliğine karşı mücadele edilmesi" gerektiğini söyleyen Gates ve Bezos'un seyahatleri sırasında doğaya tonlarca karbon salınımı bıraktığı ortaya çıktı.