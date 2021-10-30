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Bill Gates Fethiye'de koy kapatıp doğum günü kutladı! Jeff Bezos da katıldı Kutlama öncesi araştırma yapmışlar!

Bill Gates Fethiye'de koy kapatıp doğum günü kutladı! Jeff Bezos da katıldı Kutlama öncesi araştırma yapmışlar!

Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, Fethiye’de koy kapatıp doğum gününü kutladı. Gates’in en önemli misafiri ise bir başka zengin Jeff Bezos oldu. Kutlama öncesi bölge araştırılmış.

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Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, geçen çarşamba günü, Muğla Fethiye'deki Büyük Boncuklu Koyu'nda bulunan Sea Me Beach'i kapatarak, yine Ege'de tatil yapan Amazon'un ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos ile buluştu.

Gökova'da bulunan Bezos, önce helikopterle Bill Gates'in haftalık 1 milyon 800 bin euro'ya kiraladığı, Fethiye açıklarında bulunan, 107 metrelik "Lana" isimli yatına geçti.

Yattan bir sürat motoruyla ayrılan Gates ve Bezos, önceden kapatılan Büyük Boncuklu Koyu'ndaki Sea Me Beach'e geldi. 28 Ekim olan doğum gününü bir gün önce kutlayan Gates'in, Bezos'un yanı sıra 50 de konuğu vardı. Yaklaşık 4 saat süren kutlamada, işletmeye özel suşi ve pizzanın yanı sıra yörenin deniz ürünleri ikram edilirken, bol bol şampanya patlatıldı. Sabah'tan Erdoğan Cankuş'un haberine göre, Gates ve Bezos, kutlamanın ardından Lana'ya döndü. Bezos daha sonra özel helikopterle Gökova'daki yatına giderken, Gates ise mega yatıyla Fethiye koylarında tatile devam etti.

Kutlama öncesi araştırma yapıldı

Kutlama için, bir acentenin, isimleri vermeden Fethiye'nin Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kayaköy ve merkezde pek çok mekanı gezip araştırma yaptığı, son yıllarda yerli ve yabancı ünlülerin uğrak mekânı olan Sea Me Beach'e karar verildiği öğrenildi. Kutlama sürecinde, beach çalışanlarının telefonlarını kullanmalarına izin verilmediği, ayrıca Bill Gates'in korumalarının çevrede kuş uçurtmadıkları ve özel önlem aldıkları belirtildi.

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